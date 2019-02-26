"Читайте историю евродемократий": политолог прокомментировал ситуацию с нацотбором на Евровидение

Евровидение-2019, нацотбор / instagram.com/eurovision.ua

Ситуация вокруг украинского нацотбора на Евровидение-2019 является иллюстрацией главного после российской агрессии вызова перед Украиной.

Такое мнение высказал политолог Сергей Таран в Facebook.

По его словам, этот вызов заключается в сохранении государственности в условиях "недоразвитой демократии" и непонимания назначения государственных институтов большинством наших граждан страны.

"Пока идеологическое меньшинство рубится между собой, кто "новее", "антикоррупционнее" или "патриотичниее", большинство предпочитает или требовать от государства всего и сразу (внимание! не важно, от какого государства!), или просто плыть по течению", - пишет Таран.

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Политолог приводит в пример цитату из работы испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета "Восстание масс": "Масса - это те, кто плывет по течению без каких-либо ориентиров".

"Затем описанное им "восстание масс" стало движущей силой всех европейских катаклизмов прошлого столетия. Хотите знать будущее Украины? Читайте историю евродемократий. Это точно поучительнее, чем Евровидение", - заключил он.

Накануне политолог Евгений Магда выразил мнение, что критикующим победу певицы Maruv на нацотборе на Евровидение-2019 пора определиться с отношением к конкурсу. "Определитесь, пожалуйста, со своим отношением к Евровидению. Потому что получается, что когда там Джамала с "1944" (замечательная и нужная песня), то этот конкурс - наше все, а когда Maruv - то оно нам и не очень-то нужно", - написал Магда в Facebook.

Он также пошутил, что в Украине пора создать нацагентство по вопросам Евровидения.

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Ранее сообщалось, что Национальная общественная телекомпания Украины взяла двухдневный перерыв для решения вопроса об участии певицы Maruv в Евровидении-2019 в Израиле, несмотря на ее победу в национальном отборе. Это связано с ее гастролями на территории России.