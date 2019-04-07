"Гайз/Накатал маляву": в Сети разнесли Порошенко за молодежный сленг в обращении к сторонниками

7 апреля 2019, 17:55

Петр Порошенко использовал современный сленг и популярную молодежную интернет-площадку (Telegram), за что и был нещадно раскритикован в Сети.

Порошенко
Петр Порошенко / Reuters

На президентом Петром Порошенко пользователи украинского сегмента Facebook вдоволь поиздевались - за то, что он обратился к своим сторонникам с использованием молодежного сленга.

"Гайз! ПРИЗЫВАЮ каждого общаться с друзьями и знакомыми, которые в первом туре голосовали за других кандидатов.

КАК ОБЩАЕМСЯ:

- Мирно и позитивно: никакой агрессии;

- Распространяйте позитивные новости и реальные изменения, которые случились в Украине в ближайшие годы;

- Приглашайте своих друзей также общаться с другими убедительно и без агрессии!

Благодарю!", - написал он.

Реакция украинских пользователей Сети не заставила себя долго ждать.

"Порошенко в своем Telegram-канале начал использовать молодежный сленг - гайз, френды и т.д. Передайте кто-нибудь Петру Алексеевичу, что это все конечно прекрасно, но ему уже нужно тренироваться использовать не молодежный сленг, а уголовный жаргон. Поэтому вместо "привет, гайз" нужно писать "здарова, братва, пока еще на воле, решил накатать вам маляву" и дальше по тексту", - поглумился пользователь Александр Волков.

"Почему 77-летний Берни Сандерс пользуется бешеной популярностью у молодых людей, которые ходят на его выступления десятками тысяч? Не потому, что он говорит "йоу, пипл" (не говорит), не потому, что носит модную одежду (он вообще очень старомодно одевается) и не потому, что он весь в соцсетях (туда его помощники пишут). Дело в том, что он не врет и не ворует. Вот так просто, представьте себе. Для политика - это почти чудо. Люди (особенно молодые) это видят и идут за ним. А другой (намного менее пожилой) политик, который обращается к читателям своей телеги "Гайз!", выглядит жалко и неестественно - как старушка с ярким макияжем и длинными локонами.  Просто потому, что все знают: за фальшивым "гайз" он прячет вполне реальную "братву", занятую понятно чем [...]. Гайз, это просто жалко", - провел параллели с американской политикой журналист Иван Яковина.

"Неужели язык ненависти уже признан не единственным методом убеждения? Удивительно!", - деланно изумился Петр Олещук.  

"От гайза слышу"!, - вспомнил традиционную "дразнилку" журналист Леонид Швец.

"Изи катка - прокомментировал Петр Порошенко в своем Телеграме ситуацию с анализами своего оппонента",  - посмеялся Антон Швец.

"Гайз, когда Порошенко начнет публиковать шутки о власти на своем Telegram-канале, дайте знать. Ок?", - поиронизировал Михаил Ткач. 

Напомним, ранее в воскресенье, 7 апреля, в Центризбиркоме опубликовали окончательные и официальные результаты первого тура выборов президента Украины, проходившего 31 марта.

Во второй тур выборов прошли шоумен Владимир Зеленский (за которого проголосовали 30,24% избирателей) и действующий глава государства Петр Порошенко (за него проголосовали 15,95% избирателей.
 

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