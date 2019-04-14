Громкая отставка в АП: курировавший спецслужбы генерал-лейтенант Кондратюк заявил об уходе

Петр Порошенко и Валерий Кондратюк / president.gov.ua

Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк подал в отставку с поста заместителя главы Администрации президента, а также объяснил причины такого шага.

При этом мотивы ухода с высокой должности Кондратюк изложил в своем рапорте, поданном на имя президента Украины Петра Порошенко

По словам Кондратюка, последние действия президента говорят о том, что он считает себя единоличным защитником страны.

"Он также считает, что только он лично обеспечил дипломатическую поддержку. Это далеко не так. Это оскорбительно слышать не только для меня, но и для тысяч военных, которые сохраняют мир, а также для десятков и сотен дипломатов, которые служат на благо Украины", - подчеркнул генерал-лейтенант в комментарии УНИАН.

Кондратюк считает, что успех дальнейшего противостояния Украины с Россией во многом уже зависит, не столько от личного опыта будущего президента, сколько от его честности и искреннего желания продолжить эту борьбу за независимость и готовности проводить необходимые важные реформы.

"Ключевым фактором успеха президента в сегодняшней ситуации должны стать его кадровая политика в назначении профессионалов и его доверие в делегировании им полномочий", - добавил он.

"Один в поле не воин, даже если он президент" - резюмировал Кондратюк.

Отметим, что информацию о поданном Кондратюком заявлении подтвердил УНИАН глава Администрации Президента Игорь Райнин.

Валерий Кондратюк является кадровым украинским военным, разведчиком, имеет звание генерал-лейтенант. В 1991 году Кондратюк закончил Киевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени М.В.Фрунзе, в 1996 году военно-дипломатическую академию МО Украины, киевский институт иностранных языков, академию Службы Безопасности Украины. Прошел путь от офицера до руководителя спецслужб.

Работал на дипломатических должностях, был военным атташе Украины в США, руководил Управлением центрального аппарата СБУ.

В период с 2014 по июль 2016 был начальником департамента контрразведки СБУ, с августа 2016 по октябрь 2017 возглавлял Главное управление разведки МО Украины.

Напомним, ранее Порошенко подписал указ об увольнении с занимаемой должности главы Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева.