Главные новости 18 мая: советы Порошенко и реакция России на заявление Зеленского о возвращении Крыма

Названы самые главные новости Украины и мира за сегодня / GettyImages

В субботу, 18 мая, в 75-ю годовщину с начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма новоизбранный президент Владимир Зеленский высказался об освобождении захваченного РФ полуострова.

Также появилась информация о громкой отставке в Австрии и стало известно, кто может возглавить посольство США в Украине.

Завершая каденцию, Петр Порошенко дал Владимиру Зеленскому 6 советов.

Также в России ответили на заявление Зеленского о Крыме.

Кроме того, в центре Киева разгромили забор на алле Героев Небесной Cотни.

Также есть и позитивные новости — сегодня отмечается День Ирины.

Главред собрал главные новости за 18 мая.

Порошенко дал Зеленскому 6 советов

В последние дни своего президентства Петр Порошенко решил поделиться опытом с новоизбранным главой государства Владимиром Зеленским, и дал ему 6 дельных советов относительно внешней политики.

"Что б я хотел сказать тем, кто уже послезавтра будет воплощать в жизнь государственную стратегию, осуществлять внешнюю политику. Во-первых, берегите доверие и солидарность Европейского союза и Украины", - заявил Порошенко в ходе празднования Дня Европы в Киеве.

Высказывание Владимира Зеленского об освобождении Крыма

Зеленский прокомментировал 75-ю годовщину с начала депортации крымских татар из Крыма и высказался об освобождении захваченного полуострова: "Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации".

В России ответили на заявление Зеленского о Крыме

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма. Он отметил, что все подобные заявления Зеленского являются "риторической белибердой".

Снесли забор на алле Героев Небесной Cотни в Киеве

В центре Киева на алле Героев Небесной Cотни активисты разгромили забор на месте строительства музея Революции достоинства. Несколько десятков молодых людей снесли ограждение, отгораживающее аллею от Крещатика и до верхнего выхода станции метро Крещатик.

Резонансная отставка в Австрии

Посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку. Дипломат отметил, что чиновник решил покинуть пост спустя 18 часов после публикации компрометирующего видео.

Кто может возглавить посольство США в Украине

СМИ писали, что после того, как Мари Йованович на три месяца раньше срока покинула пост посла США в Украине, может быть назначен временный поверенный — такая должность "светит" бывшему послу Штатов в украинском государстве Уильяму Тейлору.

Кадровая "зачистка" Петра Порошенко

Порошенко подписал указы об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголко, первого помощника Юрия Онищенко и представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко.

Глава государства также освободил первого вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко от выполнения обязанностей Уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, Порошенко уволил ряд своих внештатных советников.

Последствия смерча на Житомирщине

В Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что в Новоград-Волынском районе Житомирщины бушевавший смерч за считанные минуты снес более 100 гектаров леса. По данным управления, гибель такого количества деревьев может быть оценена как чрезвычайная ситуация местного масштаба.