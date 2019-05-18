День Ирины 2019 – поздравления и открытки на русском и украинском языке

18 мая 2019, 06:12

Главред собрал лучшие поздравления на именины Ирины 2019.

  • С Днем ангела, Ирина – открытки Fresh-Cards.ru и Pinterest
  • С Днем ангела, Ирина – открытки Fresh-Cards.ru и Pinterest
  • С Днем ангела, Ирина – открытки Fresh-Cards.ru и Pinterest
  • С Днем ангела, Ирина – открытки Fresh-Cards.ru и Pinterest
  • С Днем ангела, Ирина – открытки Fresh-Cards.ru и Pinterest
  • С Днем ангела, Ирина – открытки Fresh-Cards.ru и Pinterest
  • С Днем ангела, Ирина – открытки Fresh-Cards.ru и Pinterest
  • С Днем ангела, Ирина – открытки Fresh-Cards.ru и Pinterest
  • С Днем ангела, Ирина – открытки Fresh-Cards.ru и Pinterest
  • С Днем ангела, Ирина – открытки Fresh-Cards.ru и Pinterest
  • С Днем ангела, Ирина – открытки Fresh-Cards.ru и Pinterest
  • С Днем ангела, Ирина – открытки Fresh-Cards.ru и Pinterest
  • С Днем ангела, Ирина – открытки Fresh-Cards.ru и Pinterest

День Ирины 2019 отмечается 18 мая. В этот день всех девочек по имени Ирина поздравляют с Днем ангела, с их именинами.

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Когда отмечается День ангела Ирины

Ирина отмечает именины:

  • 12 января, 16 января,
  • 26 февраля,
  • 7 марта,
  • 29 апреля,
  • 18 мая, 26 мая,
  • 10 августа, 17 августа, 22 августа,
  • 30 сентября,
  • 1 октября,
  • 2 ноября.

В том числе именины Ирины по церковному календарю: 18 мая – Ирина Македонская, великомученица; 29 апреля – Ирина Аквилейская, мученица; 1 октября – Ирина Египетская, мученица.

Подробнее об Ирине Македонской, про ее житие и в чем она помогает – читайте в нашем материале День Ирины-2018: поздравления на словах и в картинках.

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Поздравления Ирине прикольные и не только

4 смс - 244 символа:

Ира, Ирочка, Ирина,

Ты мила, неповторима,

Ты светла, как солнца лучик,

Никогда с тобой не скучно.

Ты красива, ты прекрасна,

От улыбки твоей ясно.

Будь же ты всегда такая —

В чём-то даже неземная,

Пусть всегда хранят тебя

Счастье, вера и друзья.

***

Ирина – означает мир, покой,

Тебе сполна оно, поверь, подходит!

Ты даришь людям счастье и любовь,

Они в тебе и доброту находят.

Хочу я в день рожденья пожелать

Тебе всегда прекрасной оставаться,

А если хочешь что-то поменять –

Пусть счастье не устанет откликаться!

***

Ирина, прими искренние поздравления с прекрасным днем — днем ангела! Чтобы в этот святой день прилетел твой ангелочек и принес тебе счастье. Будь счастлива и пусть все твои мечты сбудутся как можно скорее. Удачи тебе, а в душе весны. Чтобы улыбка не сходила с твоего милого лица, а красота озаряла всех вокруг. Чтобы все беды обошли стороной.

***

4 смс - 243 символа:

Ирочка, я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы ты при любой погоде и любой ситуации жизни была великолепной, милой, доброй, неповторимой и неотразимой. Пусть сердце твоё наполняет светлая любовь, а душа пусть парит в облаках счастья и удачи.

***

Ты — остроумна, как рапИРА,

И музыкальна, словно лИРА.

Я не солгу, сказав, что ИРА —

Одна из лучших женщин мИРА!

В любви она всегда лидИРует.

Но это лидерство мужчин — травмИРует.

Пропал мужчина, если ИРА

Даст... сделать из себя кумИРА!

***

День ангела сегодня празднует милая девушка, Ирина. Люди с этим именем стараются быть в гармоничных отношениях с собой и окружающими, интеллектуально развиты, начитаны. Оставайся же всегда такой же прекрасной и милой девушкой. Чтобы ты всегда была под крылышком своего ангела-хранителя. Удачи, счастья, молодости и всего самого светлого.

Привітання з Іриною

Нехай молитва лине

До святої покровительки

Заступниці Ірини!

Нехай тебе оберігає

Щодня і щогодини!

***

Найкращі вітання з днем ангела Іри,

Здоров'ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від вас і дарує відкритість і красу вашій душі, мудрість і терпіння – серцю, щирість та чистоту вашій вірі.

***

Вітаю з іменинами Ірини,

Бажаю хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Сьогодні, Ірино, для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає –

Тобі добра бажає.

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