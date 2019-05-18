День Ирины 2019 – поздравления и открытки на русском и украинском языке

Главред собрал лучшие поздравления на именины Ирины 2019.
День Ирины 2019 отмечается 18 мая. В этот день всех девочек по имени Ирина поздравляют с Днем ангела, с их именинами.
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Когда отмечается День ангела Ирины
Ирина отмечает именины:
- 12 января, 16 января,
- 26 февраля,
- 7 марта,
- 29 апреля,
- 18 мая, 26 мая,
- 10 августа, 17 августа, 22 августа,
- 30 сентября,
- 1 октября,
- 2 ноября.
В том числе именины Ирины по церковному календарю: 18 мая – Ирина Македонская, великомученица; 29 апреля – Ирина Аквилейская, мученица; 1 октября – Ирина Египетская, мученица.
Подробнее об Ирине Македонской, про ее житие и в чем она помогает – читайте в нашем материале День Ирины-2018: поздравления на словах и в картинках.
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Поздравления Ирине прикольные и не только
4 смс - 244 символа:
Ира, Ирочка, Ирина,
Ты мила, неповторима,
Ты светла, как солнца лучик,
Никогда с тобой не скучно.
Ты красива, ты прекрасна,
От улыбки твоей ясно.
Будь же ты всегда такая —
В чём-то даже неземная,
Пусть всегда хранят тебя
Счастье, вера и друзья.
***
Ирина – означает мир, покой,
Тебе сполна оно, поверь, подходит!
Ты даришь людям счастье и любовь,
Они в тебе и доброту находят.
Хочу я в день рожденья пожелать
Тебе всегда прекрасной оставаться,
А если хочешь что-то поменять –
Пусть счастье не устанет откликаться!
***
Ирина, прими искренние поздравления с прекрасным днем — днем ангела! Чтобы в этот святой день прилетел твой ангелочек и принес тебе счастье. Будь счастлива и пусть все твои мечты сбудутся как можно скорее. Удачи тебе, а в душе весны. Чтобы улыбка не сходила с твоего милого лица, а красота озаряла всех вокруг. Чтобы все беды обошли стороной.
***
4 смс - 243 символа:
Ирочка, я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы ты при любой погоде и любой ситуации жизни была великолепной, милой, доброй, неповторимой и неотразимой. Пусть сердце твоё наполняет светлая любовь, а душа пусть парит в облаках счастья и удачи.
***
Ты — остроумна, как рапИРА,
И музыкальна, словно лИРА.
Я не солгу, сказав, что ИРА —
Одна из лучших женщин мИРА!
В любви она всегда лидИРует.
Но это лидерство мужчин — травмИРует.
Пропал мужчина, если ИРА
Даст... сделать из себя кумИРА!
***
День ангела сегодня празднует милая девушка, Ирина. Люди с этим именем стараются быть в гармоничных отношениях с собой и окружающими, интеллектуально развиты, начитаны. Оставайся же всегда такой же прекрасной и милой девушкой. Чтобы ты всегда была под крылышком своего ангела-хранителя. Удачи, счастья, молодости и всего самого светлого.
Привітання з Іриною
Нехай молитва лине
До святої покровительки
Заступниці Ірини!
Нехай тебе оберігає
Щодня і щогодини!
***
Найкращі вітання з днем ангела Іри,
Здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
***
Прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від вас і дарує відкритість і красу вашій душі, мудрість і терпіння – серцю, щирість та чистоту вашій вірі.
***
Вітаю з іменинами Ірини,
Бажаю хай здійсняться твої мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
Сьогодні, Ірино, для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає –
Тобі добра бажає.