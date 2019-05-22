Главные новости 22 мая: таки "прощавай" от МВФ, игнор Зеленского Радой и обвинение Ляшко

Олег Ляшко обвинил Владимира Зеленского в узурпации власти / Reuters

22 мая лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил нового президента Владимира Зеленского в узурпации власти в Украине, а председатель Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе главы государства назначил внеочередное пленарное заседание парламента.

Также СМИ узнали, что заместитель главы Министерства иностранных дел Елена Зеркаль отказалась от должности замглавы Администрации президента.

Кроме того, журналисты разъяснили информацию о "возвращении" в Украину экс-главы Службы безопасности, бывшего первого вице-премьер-министра и бывшего владельца телеканала Интер Валерия Хорошковского.

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МВФ досрочно едет из Украины

С самого утра 22 мая в СМИ ходили слухи, что МВФ, которая только 21 мая приехала в Киев, уже покидает страну, то есть уезжает досрочно, без запланированного пересмотра программы stand by.

Во второй половине дня эту информацию подтвердил министр Кабмина Александр Саенко.

"МВФ, учитывая… роспуск Верховной Рады и несформированность нового правительства, прекратил миссию в Украине", – сообщил он.

Рада не стала рассматривать законопроекты Зеленского

Речь идет о проектах законов об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов. Так, за включение в повестку дня законопроектов №10319 и №10319-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины" проголосовали лишь 92 депутата.

Поданный группой депутатов альтернативный избирательный проект также в повестку дня не включен.

/ iportal.rada.gov.ua

/ iportal.rada.gov.ua

Обвинение Олега Ляшко в сторону Владимира Зеленского

Ляшко в Facebook написал, что Зеленский и его окружение идут по пути беглого бывшего президента Виктора Януковича — "пользуясь своим временным высоким рейтингом, пытаются рейдернуть парламент, чтобы захватить власть в Украине, это называется узурпация государственной власти, что прямо запрещено ст. 5 Конституции Украины".

Возможный отказ Елены Зеркаль от должности замглавы Администрации президента

Об отказе Зеркаль от поста в АП сообщила Украинская правда, ссылаясь на источник в команде Зеленского. Издание отметило, что с сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль на пост замглавы Администрации президента.

"Возвращение" Валерия Хорошковского в Украину

В пресс-службе Хорошковского сообщили журналистам, что он не возвращался в Украину, но в нашу страну прилетала жена экс-чиновника Елена. Ранее СМИ писали, что 21 мая Хорошковский прилетел в Киев на чартерном рейсе.