"Кабмин может попытаться сманеврировать": политолог рассказал, кто даст деньги на досрочные выборы в Раду

28 мая 2019, 11:54

При президенте Ющенко Кабмин уже отказывался выделять деньги на внеочередные выборы.

Рада
Кто даст деньги на выборы в Раду / Униан

Официально на очередные парламентские выборы в госбюджете 2019 заложены 1 млрд 949 млн 620 тыс. грн. Нужно только, чтобы Кабмин своим распоряжением выделил эти деньги.

Но тут есть определенные риски, рассказалГлавреду политический консультант Николай Спиридонов.

"Сейчас, на 2019-й, деньги на парламентские выборы есть, но правительство может попытаться сманеврировать. Например, скажут, что средства были предусмотрены на октябрь и не были предусмотрены на июль. И поэтому у нас проблемы с финансированием", – пояснил эксперт.

Он напомнил, что такая ситуация в Украине уже была в 2008-м. Тогда при президенте Викторе Ющенко Кабмин отказался выделять деньги на внеочередные выборы.

"В правительстве Юлии Тимошенко, заявили, что денег нет – они не были предусмотрены на выборы", – рассказал Спиридонов.

Однако сейчас сложилась иная картина: большинство ключевых игроков – таких как Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко – согласны с досрочными выборами, отметил политолог.

"У каждого на то своя причина. Бывший президент надеется получить депутатскую неприкосновенность, поэтому будет конвертировать набранные во втором туре 24% в партию. У Тимошенко сейчас самая маленькая фракция в Раде, и она хочет ее увеличить. Бойко тоже имеет свои амбиции. Допускаю, что против такого решения Олег Ляшко, Андрей Садовой и Арсен Аваков", – уточнил Спиридонов.

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

Премьер-министр Владимир Гройсман отказался объединяться с Петром Порошенко. В эфире телеканала ICTV глава правительства рассказал, что экс-президент Петр Порошенко предлагал ему объединиться и вместе участвовать в выборах в парламент.

Отметим, что по данным последних опросов, только четыре партии на данный момент способны пройти в следующий созыв парламента. 

В то же время Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.

Согласно социсследованию, среди всех опрошенных за партию Слуга народа готовы проголосовать 29,5% (среди тех, кто определился, и будет голосовать – 39,9%), за Оппозиционную платформу – За жизнь – 8,1% (10,9%), Блок Петра Порошенко – 7,8% (10,6%), Батькивщина – 6,7% (9,1%).

Другие партии не пользуются особой популярностью у украинцев.

За Честь и силу Игоря Смешко проголосовали бы 3,8% всех респондентов, за Гражданскую позицию – 3,7%, за Оппозиционный блок – 2,6%, за Радикальную партию – 2,4%, за ВО Свобода – 1,8%, за объединение Самопомич – 1,5%.

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