Посол рассказал, в какую ловушку попадали президенты Украины

Бюрократия была ловушкой для президентов Украины, полагает посол / Скриншот видео с youtube.com

В Украине президенты попадали в один и тот же лабиринт, в конце которого была ловушка — бюрократия, система, делающая коррупцию неизбежной.

В нашей стране система принимает главу государства в объятия, а потом, как удав, проглатывает, говорится в статье посла Украины в Австрии Александра Щербы для Zn.ua.

Дипломат полагает, что лучшие намерения система топит в большом количестве ненужных согласований, инструкций, постановлений и объяснений.

"История всех украинских президентов (за одним пресловутым исключением — возможно, речь идет о беглом экс-президенте Викторе Януковиче — Ред.) простая.... Все они приходили к власти с ощущением, что, поскольку они лучше своих предшественников как люди, то будут лучше их и как президенты", — отметил он.

По словам посла, потом лидеры страны понимали, что не в намерениях дело. "Добрые намерения были, но ощущение несправедливости украинской жизни никуда не исчезало, а все остальное казалось второстепенным", — добавил автор.

Посол утверждает, что позже вокруг украинских лидеров создавалась виртуальная реальность, пузырь, который активно поддерживало окружение, а потом наставали выборы, — и пузырь лопался.

"Парадокс нашей политической жизни заключается в том, что у нас все еще нет однозначного ответа на вопрос, в чем эта ловушка заключалась. Наша ловушка — это украинская бюрократия, чиновничество… Система, которая неутомимо, патриотически, в поте лица — часто бескорыстно! — работает на выхлоп, а не на движение…", — полагает Щерба.

Ранее историк Юрий Гудыменко говорил, что в Украине неправильно распределены выборы — в демократичных странах сперва выбирают местную власть, потом — членов парламента, а после этого должны проходить выборы президента, а у нас все наоборот.