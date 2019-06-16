Присоединить Беларусь: у Путина пикантно разъяснили интеграцию двух государств

РФ и Беларусь сливаются / из открытых источников

Россия и Беларусь сливаются. Уже согласовано 90% программы по интеграции двух государств, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По информации, 21 июня в Минске будет продолжено обсуждение программы слияния.

При этом Орешкин напомнил, что три недели назад, когда в Москву приезжал премьер-министр Беларуси, звучала цифра в 70%.

"Если вы помните, три недели назад, когда премьер-министр Белоруссии приезжал, во вступительном слове в дискуссии с Дмитрием Анатольевичем Медведевым называл цифру в 70%. Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано"", — заявил Орешкин.

По его словам, сторонам предстоит принять два документа — "дорожную карту" действий и некий концептуальный документ, который будет описывать принципы, на базе которых движение будет происходить.

Отметим, что в Минске видят ситуацию совсем не так оптимистично. В России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки", заявил в СМИ Александр Лукашенко.

Напомним, ранее Беларусь начала выставлять России миллионные счета за поставку "грязной" нефти.

Также ранее Главред сообщал, присоединить Беларусь уже завтра Путину мешает только Украина.