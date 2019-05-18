Беларусь начала выставлять России миллионные счета за поставку "грязной" нефти

В Беларуси подсчитывают убытки от поставок "грязной" нефти из РФ

Стоимость оборудования на Мозырском НПЗ, вышедшего из строя из-за поставок "грязной" российской нефти по трубопроводу Дружба, составляет около 30 млн долларов.

Как заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, убытки будут больше, передает Reuters.

Беларусь также намерена потребовать от России компенсации выручки, недополученной от транзита нефти и экспорта нефтепродуктов.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко оценивал общий объем потерь в сотни миллионов долларов.Читайте такжеСтраны Европы вслед за Украиной приостановили транзит нефти из России: названа причина

Напомним, недавно Беларусь снова остановила прокачку нефти в направлении Украины.

Как известно, транзит по нефтепроводу Дружба был прерван 25 апреля из-за загрязнения российской нефти.

После этого приостановила экспорт нефтепродуктов по участку Мозырь-Броды из-за качества нефти 21 апреля белорусская компания Гомельтранснефть.

25 апреля к Украине и Беларуси присоединилась и Польша - транзит сырья остановили в пункте Адамово, который расположен на польско-белорусской границе.

11 мая, компания Укртранснафта возобновила транзит нефти по трубопроводу Дружба.