Главные новости 19 июня: возможные причины смерти Тымчука и имена обвиняемых в крушении Боинга

19 июня 2019, 16:01

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 19 июня.

Новости Украины и мира за 19 июня 2019 — Правоохранители назвали возможные причины смерти Дмитрия Тымчука
Правоохранители назвали возможные причины смерти Дмитрия Тымчука / Главред

В среду, 19 июня, умер народный депутат, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук, правоохранители уже назвали основные версии причины трагедии.

Также стало известно, что Нидерланды объявили виновных в крушении малазийского Боинга рейса MH17 на Донбассе, среди них есть украинец.

Кроме того, появилась информация, что против бывшего президента Петра Порошенко начато новое уголовное производство.

В этот же день сообщалось, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал основное препятствие для выполнения Минских соглашений по Донбассу.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 19 июня.

Основные версии причины смерти Дмитрия Тымчука

Нардеп Антон Геращенко сообщил, что Тымчук случайно застрелился во время чистки наградного пистолета. В полиции назвали три основные версии причины трагедии — самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.

Имена обвиняемых в крушении Боинга на Донбассе

Прокуратура Нидерландов обвинила в крушении Боинга на Донбассе трех россиян и одного украинца: 

  • Игорь Гиркин (Стрелков) — это бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР";
  • Так называемый глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский;
  • Бывший российский военный, так называемый начальник второго департамента "ГРУ ДНР" Олег Пулатов;
  • Украинец — главарь шпионского батальона "Крот" второго департамента "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (до этого был командиром гарнизона в Константиновке).

Новое уголовное производство против Петра Порошенко

Бывший замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что во вторник, 18 июня, Государственное бюро расследований начало пятое по счету уголовное производство против Порошенко и председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

По его словам, в отношении бывшего украинского лидера и спикера парламента уголовное производство начато из-за "фальсификации документов".

  • Новое уголовное производство в отношении Порошенко wixstatic.com
  • Новое уголовное производство в отношении Порошенко wixstatic.com
  • Новое уголовное производство в отношении Порошенко wixstatic.com
  • Новое уголовное производство в отношении Порошенко wixstatic.com
  • Новое уголовное производство в отношении Порошенко wixstatic.com

Основной тормоз "Минска"

Волкер заявил, что Российская Федерация остается основным препятствием для выполнения Минских соглашений по Донбассу.

"…Россия остается основным препятствием для выполнения Минских соглашений. Украина сделала все возможное для выполнения соглашений… Россия продолжает поддерживать свои марионеточные режимы,… продолжает руководить и поддерживать боевые действия…", — сказал дипломат.

Выборы в Раду: партия Порошенко на грани вылета

Партия президента Владимира Зеленского Слуга народа по-прежнему лидирует в рейтинге партий на выборах в Раду. Но соотношение сил несколько изменилось.

За Слугу народа готовы проголосовать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также преодолевают проходной барьер в 5%:

  • Оппозиционная платформа — За життя — 11,1%;
  • Партия Голос — 8,1%;
  • Батькивщина — 7,3%;
  • Европейская солидарность – 5,0%.

Похоже, что часть электората Петра Порошенко перетекла к Святославу Вакарчуку: по данным предыдущего опроса, за Голос готовы были голосовать 6,4% респондентов, а вот у Европейской Солидарности рейтинг снизился с предыдущих 7,9%.

Серьезные негативные последствия для Керченского пролива из-за строительства Крымского моста

Медовар предупредил, что в Керченском проливе из-за Крымского моста будет болото, там будет "полная задница", сооружение нужно "разбирать к чертовой матери".

"…идет просадка уровня Керченского пролива, уменьшается глубина по фарватеру, по центральной части, где идет проход судов. Сами керчане мне пишут, спрашивают, как быть — они видят, как идет цветение воды, как просаживается уровень", — заявил ученый.

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