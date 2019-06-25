Освобождение украинских моряков: Климкин умоляет G20 налечь на Россию

Климкин обратился за помощью к G20 / УНИАН

25 июня закончился период, отведенный России Международным морским трибуналом ООН для реагирования на его решения и освобождения украинских моряков. В этот день глава МИД Украины Павел Климкин обратился с просьбой к министрам иностранных дел стран Большой двадцатки и Евросоюза налечь на РФ во время саммита в Осаке для освобождения украинских моряков.

"Подписал письма министрам иностранных дел стран G20 и ЕС. Призываю во время следующей встречи "двадцатки" в Осаке применить все возможные рычаги для влияния на РФ для освобождения украинских моряков", - сообщил Климкин на своей странице в Facebook.

Климкин также уточнил, что "американские друзья говорили в Буэнос-Айресе, что без освобождения украинских моряков встречи с российским президентом не будет".

"Поэтому уверен, что реакция РФ не заставит себя ждать. В ближайшее время", - добавил Климкин.

Глава МИД Украины также обратил внимание, что "Россия или выполняет решения международного арбитража, или доказывает, что не выполняет так называемую конституцию международного пространства - Конвенцию по морскому праву, а также не уважает иммунитетов, которые являются основой понятия суверенитета".

Читайте такжеКлимкин рассказал, как Украина будет мстить за возвращение России в ПАСЕ"Поэтому с нашими друзьями и партнерами будем говорить о необходимости ограничения военного сотрудничества с РФ и отсутствии каких-либо причин, чтобы уважать ее иммунитеты", - резюмировал Климкин.

Ранее сообщалось, захваченные Россией украинские корабли испарились из порта в Керчи.

Также ранее у Путина рассказали, почему Россия не признает решение трибунала о пленных украинских моряках.

Напомним, 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву вынес вердикт о том, что Россия должна немедленно освободить плененных ФСБ в ноябре минувшего года в Керченском проливе украинских моряков и вернуть Украине захваченные вместе с ними корабли.