Освобождение украинских моряков: Климкин умоляет G20 налечь на Россию

Климкин уверен, что реакция РФ не заставит себя ждать.
25 июня закончился период, отведенный России Международным морским трибуналом ООН для реагирования на его решения и освобождения украинских моряков. В этот день глава МИД Украины Павел Климкин обратился с просьбой к министрам иностранных дел стран Большой двадцатки и Евросоюза налечь на РФ во время саммита в Осаке для освобождения украинских моряков.
"Подписал письма министрам иностранных дел стран G20 и ЕС. Призываю во время следующей встречи "двадцатки" в Осаке применить все возможные рычаги для влияния на РФ для освобождения украинских моряков", - сообщил Климкин на своей странице в Facebook.
Климкин также уточнил, что "американские друзья говорили в Буэнос-Айресе, что без освобождения украинских моряков встречи с российским президентом не будет".
"Поэтому уверен, что реакция РФ не заставит себя ждать. В ближайшее время", - добавил Климкин.
Глава МИД Украины также обратил внимание, что "Россия или выполняет решения международного арбитража, или доказывает, что не выполняет так называемую конституцию международного пространства - Конвенцию по морскому праву, а также не уважает иммунитетов, которые являются основой понятия суверенитета".
Читайте такжеКлимкин рассказал, как Украина будет мстить за возвращение России в ПАСЕ"Поэтому с нашими друзьями и партнерами будем говорить о необходимости ограничения военного сотрудничества с РФ и отсутствии каких-либо причин, чтобы уважать ее иммунитеты", - резюмировал Климкин.
Ранее сообщалось, захваченные Россией украинские корабли испарились из порта в Керчи.
Также ранее у Путина рассказали, почему Россия не признает решение трибунала о пленных украинских моряках.
Напомним, 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву вынес вердикт о том, что Россия должна немедленно освободить плененных ФСБ в ноябре минувшего года в Керченском проливе украинских моряков и вернуть Украине захваченные вместе с ними корабли.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.