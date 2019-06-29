"Томоса нет. Обман открылся": появились новые подробности церковного скандала в Украине

29 июня 2019, 13:24

Архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря публично уличил Филарета во лжи.

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний
В Украине не утихает церковный скандал / vidomosti.kiev.ua

Церковная война в Украине продолжается. После того, как неугомонный Филарет основал синод КП из отверженных Епифанием епископов, в ПЦУ вернулись к истокам, и упрекнули почетного патриарха во лжи.

Так, архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в социальной сети Facebook вспомнил, как 10 января 2019 года в Покровском кафедральном соборе г.Ровно Филарет наградил пятого президента Украины Петра Порошенко орденом святого апостола Андрея Первозванного и возглавил молебень по случаю получения Томоса.

"...Пять месяцев спустя выяснится, что Томос - "принес нам больше зла, чем пользы", а президент Порошенко "вмешался в церковные дела"", - отметил архиепископ.

Евстратий Зоря также выразил свое недоумение действиями Филарета.

"Неужели и награждения, и молебен тоже были "ситуативными" - как подписи под документами до и во время Объединительного Собора?

Кроме того, тогда странно, почему вместо новоизбранного Предстоятеля Митрополита Епифания, приезд которого был в городе широко анонсирован накануне, так настойчиво благодарить за Томос в Ровно поехал Патриарх?", - вопрошает он.

Свои слова Евстратий Зоря проиллюстрировал фотографиями с Филаретом и Порошенко.

В то же время в комментариях к данному сообщению разразилась дискуссия.

"В тому, що сталось і відбувається, має бути соромно не Філарету, а тим хто його оточував в той момент. Всім, хто бачив цей шахрайський кульбід і проковтнув це. Ви зараз не Філарета ганьбите, а самих себе.Ви всі пов'язані цією лютою ганьбою, всі в одній калюжі. Сподіваюсь, Бог розсудить і люто покарає всіх причетних до цього. Так, щоб наступним поколінням цього прикладу вистачило для висновків. Уважно спостерігаємо", - особо отметил Дмитрий Охота.

"...але правда в тому, що Україна має мати патріарха...!!! .. тепер, покащо, маєм напівправду, а напівправда завжди.....!!!", - высказался Петр Литвинец.

На этот комментарий архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря ответил:

"Ви - розумієте, а Патріарх - категорично не хоче розуміти. Він хоче саме так: війну з усіма, розвал об‘єднання, нівеляція Томосу - але щоб він до смерті лишився владарюючим Патріархом. А там - робіть, що хочете...".

"Автокефального ТОМОСА НЕТ. Обман открылся. Отныне и во веки веков будет проклят раб божий Порошенко, жадный к материальным благам мира сего, который предал свою семью и миллионы людей, которые искренне ему верили, Иуда продал душу Дьяволу. Дьявол щедро вознаградил своего слугу миллиардами на офшорных счетах, материальным благами и общественным статусом за посредничество в продаже душ многих людей. Чем больше людей преступило черту, тем сильнее и могущественнее становится Дьявол. Тем больше хаоса на Украинской земле выше коррупция и смертность. Вместе с тем, количество несчастных судеб и людей, находящихся за чертой бедности, неизбежно прогрессирует. Субсидии — это путь к дальнейшему обнищанию населения. Побойтесь Всевышнего, покайтесь и отрекитесь от Иуды. Ссудный день не за горами и назначен на 21 июля года сего. Все заблудшиеся души, которые не отрекутся от Иуды, и отдадут за него свой голос, будут преданы АНАФЕМЕ и гореть в адском огне. АМИНЬ", - излил душу некий Анатолий Иванов, за что ему посоветовали отправиться на обследование к врачу в палату №6.

Напомним, ранее патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний. Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.

Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказался выполнять три пункта томоса об автокефалии.

Также ранее Епифаний "растоптал Филарета" и забрал все его приходы и монастыри.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
патриарх Филарет автокефалия Евстратий (Зоря) Томос Митрополит Епифаний новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:55
"Опасные игры": под Житомиром девочка из винтовки подстрелила подружку
13:54
Двойники на округах: СМИ узнали, сколько платят за клона кандидата-мажоритарщика
13:25
Путин ответил на обвинение Элтона Джона из-за заявления об ЛГБТ
13:24
"Томоса нет. Обман открылся": появились новые подробности церковного скандала в Украине
13:24
15-летняя американская теннисистка вышла в основу Уимблдона
13:03
Макрон укорил РФ за "ошибку в украинском вопросе" и анонсировал новую встречу с Путиным
12:30
Карусель Летающая тарелка убила девушку в Узбекистане: появилось наводящее страх видео Видео
12:16
Эсминец США с крылатыми ракетами направился в Черное море на учения с Украиной
11:51
Побег из золотой клетки: в Дубае от шейха-тирана удрала жена с детьми и кучей баксов
11:15
Трамп полюбопытствовал об украинских моряках на рандеву с Путиным: названы сроки решения вопроса
11:10
Меркель и Путин договорились о судьбе "нормандского формата"
10:42
"Европейцы – негодяи": Гордон обвинил "продажных собак" из ПАСЕ в коррупции
10:34
Комми приблизился к бою с Ломаченко
10:30
"Необычайный человек": Путин пленил Трампа в Японии
10:13
Все, расходимся: почему выборы можно считать завершенными мнение
10:05
Украину раскалит 34-градусное пекло: синоптики рассказали, когда вернется жара Фото Видео
09:59
"Курва, Зеленского копирует": Гройсмана распекли в Сети за плагиат Видео
09:30
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии и двуличии и напомнил о цензуре в РФ
09:18
Климкин зарабатывает в три раза больше, чем Гройсман
09:15
Главные новости 29 июня: угрозы Нафтогаза Газпрому и "зеленый свет" для партии Саакашвили на выборах в Раду
09:02
Кубок Америки. Чилийцы рвутся к трофею Видео
08:51
"Нужна машина времени": Порошенко вскипел из-за Трампа, который обсудил с Путиным Украину Видео
08:47
"Это ловушка": Волкер оценил предложение РФ по захваченным украинским морякам
08:43
Нас ждет Кабмин Зеленского и Вакарчука: что в этом хорошего и что плохого мнение
08:25
В Нафтогазе ответили на предложение Газпрома о поставках газа и пригрозили новым арбитражем
07:54
В Кремле заговорили о реанимации "нормандского формата" после заявления Зеленского
07:25
Верховный суд вынес вердикт по участию партии Саакашвили в парламентских выборах
07:16
Магнитные бури в июле 2019: когда ждать самой убийственной бури месяца Видео
06:57
Скандал между Зеленским и Климкиным: кто прав и что делать мнение
06:32
Рак может разориться, а Льва ждет невероятный фарт: что звезды сулят в июле
06:01
Шокирующее зрелище: ученые показали, как будет выглядеть человек в 2100 году
05:26
Эксперты спрогнозировали, когда курс может подскочить до 30 гривен за доллар
04:48
Народный синоптик предупредил, когда в Украине будет +34 Видео
04:02
Медвежья "консерва": в РФ израненный мужчина с перебитым позвоночником месяц жил в берлоге Видео
03:09
Ученые научили искусственные мышцы работать как человеческие
02:07
Футболист Шахтера перешел в португальский клуб
02:04
Российского бойца со скандалом выгнали из UFC
01:45
Ученые нашли способ спасения от аллергии
01:23
Реал заманил деньгами японского Месси
01:14
Врач сказал, как "прокачать" силу воли Видео
01:10
Los Angeles Times исправила статью о рекомендации путешествовать в Крым
00:52
Десна арендовала чемпиона мира
00:35
Названы главные правила БДСМ-секса Видео
00:11
Кубок Америки. Аргентинцы вышли в полуфинал Видео
28 июня, пятница
23:41
Российские реперы едут в Крым на фестиваль пропагандиста Киселева
23:16
Герус обещает месяц подметать Крещатик, если не снизят вдвое зеленый тариф
22:54
"Война не проиграна": Арьев рассказал о подводных камнях для делегации РФ в ПАСЕ
22:28
Конституция должна давать определенность гражданам страны - Яценюк
22:03
"Я не люблю Россию": в Болгарии владелец кафе оплевал россиян Видео
22:00
"И снова жопой к народу": Порошенко на Волыни оконфузился, взобравшись на колокольню Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять