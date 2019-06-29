"Томоса нет. Обман открылся": появились новые подробности церковного скандала в Украине

В Украине не утихает церковный скандал / vidomosti.kiev.ua

Церковная война в Украине продолжается. После того, как неугомонный Филарет основал синод КП из отверженных Епифанием епископов, в ПЦУ вернулись к истокам, и упрекнули почетного патриарха во лжи.

Так, архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в социальной сети Facebook вспомнил, как 10 января 2019 года в Покровском кафедральном соборе г.Ровно Филарет наградил пятого президента Украины Петра Порошенко орденом святого апостола Андрея Первозванного и возглавил молебень по случаю получения Томоса.

"...Пять месяцев спустя выяснится, что Томос - "принес нам больше зла, чем пользы", а президент Порошенко "вмешался в церковные дела"", - отметил архиепископ.

Евстратий Зоря также выразил свое недоумение действиями Филарета.

"Неужели и награждения, и молебен тоже были "ситуативными" - как подписи под документами до и во время Объединительного Собора?

Кроме того, тогда странно, почему вместо новоизбранного Предстоятеля Митрополита Епифания, приезд которого был в городе широко анонсирован накануне, так настойчиво благодарить за Томос в Ровно поехал Патриарх?", - вопрошает он.

Свои слова Евстратий Зоря проиллюстрировал фотографиями с Филаретом и Порошенко.

В то же время в комментариях к данному сообщению разразилась дискуссия.

"В тому, що сталось і відбувається, має бути соромно не Філарету, а тим хто його оточував в той момент. Всім, хто бачив цей шахрайський кульбід і проковтнув це. Ви зараз не Філарета ганьбите, а самих себе.Ви всі пов'язані цією лютою ганьбою, всі в одній калюжі. Сподіваюсь, Бог розсудить і люто покарає всіх причетних до цього. Так, щоб наступним поколінням цього прикладу вистачило для висновків. Уважно спостерігаємо", - особо отметил Дмитрий Охота.

"...але правда в тому, що Україна має мати патріарха...!!! .. тепер, покащо, маєм напівправду, а напівправда завжди.....!!!", - высказался Петр Литвинец.

На этот комментарий архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря ответил:

"Ви - розумієте, а Патріарх - категорично не хоче розуміти. Він хоче саме так: війну з усіма, розвал об‘єднання, нівеляція Томосу - але щоб він до смерті лишився владарюючим Патріархом. А там - робіть, що хочете...".

"Автокефального ТОМОСА НЕТ. Обман открылся. Отныне и во веки веков будет проклят раб божий Порошенко, жадный к материальным благам мира сего, который предал свою семью и миллионы людей, которые искренне ему верили, Иуда продал душу Дьяволу. Дьявол щедро вознаградил своего слугу миллиардами на офшорных счетах, материальным благами и общественным статусом за посредничество в продаже душ многих людей. Чем больше людей преступило черту, тем сильнее и могущественнее становится Дьявол. Тем больше хаоса на Украинской земле выше коррупция и смертность. Вместе с тем, количество несчастных судеб и людей, находящихся за чертой бедности, неизбежно прогрессирует. Субсидии — это путь к дальнейшему обнищанию населения. Побойтесь Всевышнего, покайтесь и отрекитесь от Иуды. Ссудный день не за горами и назначен на 21 июля года сего. Все заблудшиеся души, которые не отрекутся от Иуды, и отдадут за него свой голос, будут преданы АНАФЕМЕ и гореть в адском огне. АМИНЬ", - излил душу некий Анатолий Иванов, за что ему посоветовали отправиться на обследование к врачу в палату №6.

Напомним, ранее патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний. Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.

Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказался выполнять три пункта томоса об автокефалии.

Также ранее Епифаний "растоптал Филарета" и забрал все его приходы и монастыри.