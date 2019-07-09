Зеленский и Трамп "нашли химию": посол назвал сроки визита президента Украины в США

Посол Украины назвал сроки визита Владимира Зеленского в США / Главред

Визит президента Владимира Зеленского в США будет подготовлен к августу-сентябрю 2019 года, заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

Он подчеркнул, что представители команды Зеленского на этой неделе посетят Вашингтон для совместной с украинским посольством подготовки встречи президентов Украины и США.

"Позвольте быть откровенным. Различные фразы, прозвучавшие в Украине, что американская сторона ожидает, и такое впечатление, что Президент Зеленский просто не едет, потому что не может найти время. Это неправда. Ни Президенту Зеленскому, ни Украине, ни США не нужна картинка, просто картинка между двумя президентами. Они найдут химию, они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело - какой смысл будет", - рассказал Чалый Голосу Америки.

По его словам, предстоящая встреча "закладывает дальнейшие шаги работы посольства на год вперед".

Читайте такжеРандеву Трампа и Зеленского: Волкер сообщил о грядущей аудиенции президентов США и Украины"Мы работаем над этим, не только мы, на этой неделе приедут представители Президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать для того, чтобы сделать и дату визита, и его содержание. Я думаю, это вопрос следующих месяцев. Думаю, август-сентябрь, визит должен быть полностью подготовлен", - добавил Чалый.

Напомним, 1 июня стало известно, что Владимир Зеленский получил приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.