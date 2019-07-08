Зеленский уточнил, когда едет в США на рандеву с Трампом

Встреча Зеленского и Трампа – Зеленский уточнил, когда собрался в США / Главред

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал, когда ждать его встречи с лидером США Дональдом Трампом.

По оценкам Зеленского, его визит в США планируется на лето 2019 года.

"Обсуждают, у всех сложный календарь, смотрят даты. Летом, я так понимаю", — цитирует слова Зеленского Интерфакс-Украина.

Ранее спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что рандеву президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа произойдет в ближайшем будущем.

Напомним, в Украине обнародовали сроки встречи Зеленского и Трампа.

Также 1 июня стало известно, что Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон. СМИ сообщили, что встреча Трампа с Зеленским может состояться в августе-сентябре, правда, уже после встречи американского президента с Владимиром Путиным.

Кроме того, ранее дипломат спрогнозировал "радужный" исход встречи Зеленский — Трамп. Президент США хочет завершить мировые конфликты, отметил эксперт.