Зеленский уточнил, когда едет в США на рандеву с Трампом

По его словам, "у всех сложный календарь", но возможность для встречи лидеры США и Украины найдут.
Глава Украины Владимир Зеленский рассказал, когда ждать его встречи с лидером США Дональдом Трампом.
По оценкам Зеленского, его визит в США планируется на лето 2019 года.
"Обсуждают, у всех сложный календарь, смотрят даты. Летом, я так понимаю", — цитирует слова Зеленского Интерфакс-Украина.
Ранее спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что рандеву президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа произойдет в ближайшем будущем.
Напомним, в Украине обнародовали сроки встречи Зеленского и Трампа.
Также 1 июня стало известно, что Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон. СМИ сообщили, что встреча Трампа с Зеленским может состояться в августе-сентябре, правда, уже после встречи американского президента с Владимиром Путиным.
Кроме того, ранее дипломат спрогнозировал "радужный" исход встречи Зеленский — Трамп. Президент США хочет завершить мировые конфликты, отметил эксперт.