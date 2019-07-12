"Ставят на растяжку": политолог рассказал, как гибридные патриоты берут Зеленского в клещи

Владимир Зеленский / Reuters

Скандал вокруг телемоста с Россией является попыткой "пророссийской колонны Виктора Медведчука" поставить президента Владимира Зеленского "на растяжку", заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

"Это попытка перед выборами заставить Зеленского занять четкую позицию", - подчеркнул он в интервью Ukrlife.tv.

С другой стороны, по мнению политолога, на Зеленского давит экс-президент Петр Порошенко, декларирующий противоположную позицию.

"С другой стороны есть гибридные патриоты близкие к Кремлю, вроде Порошенко, которые начинают кричать о том, что Зеленский агент Кремля и должен жестко реагировать на действия Медведчука. С одной стороны Порошенко, а с другой Медведчук берут Зеленского в клещи", - считает Корнейчук.

Читайте такжеСкандал вокруг телемоста с Россией: у Нацсовета националисты зажгли файерыНапомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne.

В то же время в РФ не отказались от идеи телемоста с Украиной и предложили новый формат.

Ранее на канале NewsOne рассказали о формате отмененного телемоста с РФ.

Как известно ранее на NewsOne заявил об отмене телемарафона Надо поговорить между Украиной и Россией и заявили, что журналисты телеканала начали получать угрозы.

На днях одиозный пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone.