"Фашисты" в эфире: в Нацсовете рассказали о признаках разжигания розни в анонсе телемоста с РФ

Телемост с пропагандистами был запланирован на 12 июля / dn.vgorode.ua

По словам члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, в анонсе телемоста между Украиной и Россией имелись высказывания, которые имели признаки разжигания вражды.

"Следующее решение - это проверка телеканала NewsOne. Наш мониторинг показал, что и в анонсе телемоста присутствовали высказывания, которые имели признаки разжигания вражды, когда одну из категорий общества называли фашистами. Это абсолютно недопустимо в эфире украинских телеканалов. Мы будем изучать эти материалы. Уже есть рабочая группа по проверке. И я надеюсь, что в ближайшее время она уже будет проведена. И это уже будет вторая проверка телеканала NewsOne именно по фактам, которые имеют признаки разжигания розни", - сказал Костинский в эфире Прямого.

Он добавил, что Нацсовет имеет право обратиться в суд относительно аннулирования лицензии если подтверждаются систематические нарушения телеканалом.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne.

Читайте такжеУ Путина "перевели стрелки" на Украину: не готова к телемосту с РоссиейВ то же время в РФ не отказались от идеи телемоста с Украиной и предложили новый формат.

Ранее на канале NewsOne рассказали о формате отмененного телемоста с РФ.

Как известно ранее на NewsOne заявил об отмене телемарафона Надо поговорить между Украиной и Россией и заявили, что журналисты телеканала начали получать угрозы.

На днях одиозный пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone.