Зеленский обезглавил семь райгосадминистраций: названа причина

В Луганской области президент оставил без глав пять РГА.
В понедельник, 22 июля, президент Владимир Зеленский своими распоряжениями в трех областях уволил семерых глав райгосадминистраций.
В Луганской области уволены пять глав РГА, во Львовской — одной и одной — в Хмельницкой, говорится на сайте украинского лидера.
На сайте отмечается, что чиновники были уволены из-за того, что закончился срок полномочий предыдущего президента — Петра Порошенко.
Зеленский обезглавил такие РГА:
- Белокуракинская РГА Луганской области — уволен Сергей Иванюченко;
- Кременская РГА Луганской области — уволена Наталья Чехута;
- Марковская РГА Луганской области — уволен Игорь Дзюба;
- Новоайдарская РГА Луганской области — уволен Виктор Сергиенко;
- Троицкая РГА Луганской области — уволен Александр Иванов;
- Стрыйская РГА Львовской области — уволен Василий Зубрицкий;
- Каменец-Подольская РГА Хмельницкой области — уволен Василий Сукач.