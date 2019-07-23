Зеленский обезглавил семь райгосадминистраций: названа причина

Владимир Зеленский уволил глав ряда РГА / president.gov.ua

В понедельник, 22 июля, президент Владимир Зеленский своими распоряжениями в трех областях уволил семерых глав райгосадминистраций.

В Луганской области уволены пять глав РГА, во Львовской — одной и одной — в Хмельницкой, говорится на сайте украинского лидера.

На сайте отмечается, что чиновники были уволены из-за того, что закончился срок полномочий предыдущего президента — Петра Порошенко.

Зеленский обезглавил такие РГА: