Против Луценко обязали открыть дело: подробности громкого решения суда

Юрий Луценко / УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро Украины обязали зарегистрировать уголовное производство по факту возможных злоупотреблений властью или служебным положением генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

Соответствующее решение принял Соломенский районный суда 5 августа. При этом следственный судья Максим Вишняк рассмотрел жалобу Лица 1 на бездеятельность директора НАБУ (невнесение сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований), сказано в тексте, который размещен в Едином государственном реестре судебных решений.

Суть жалобы заключается в том, что 13 октября 2018 года Лицо_1 обратилось с заявлением об уголовных правонарушениях к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о совершении генеральным прокурором уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Читайте такжеФокус с Грымчаком: как Луценко выдавливают из кресла генпрокурора1 февраля 2019 года соответствующее обращение поступило в НАБУ из комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, однако сведения о совершенном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований не внесены.

Лицо_1 просило суд отменить решение директора НАБУ об отказе выполнить требования ст. 214 УПК Украины при получении заявления (сообщения) об уголовном правонарушении и обязать директора НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований указанные сведения.

Следственный судья Вишняк постановил удовлетворить жалобу заявителя частично.

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"Обязать служебное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позднее 24 часов после получения копии определения, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в представленном Лицом_1 обращении … от 13.10.2018 г.". – говорится в определении суда.

Напомним, ранее Луценко прокомментировал уголовные производства против Петра Порошенко.