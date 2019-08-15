Против Луценко обязали открыть дело: подробности громкого решения суда

Генпрокурора подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением.
Национальное антикоррупционное бюро Украины обязали зарегистрировать уголовное производство по факту возможных злоупотреблений властью или служебным положением генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.
Соответствующее решение принял Соломенский районный суда 5 августа. При этом следственный судья Максим Вишняк рассмотрел жалобу Лица 1 на бездеятельность директора НАБУ (невнесение сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований), сказано в тексте, который размещен в Едином государственном реестре судебных решений.
Суть жалобы заключается в том, что 13 октября 2018 года Лицо_1 обратилось с заявлением об уголовных правонарушениях к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о совершении генеральным прокурором уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Читайте такжеФокус с Грымчаком: как Луценко выдавливают из кресла генпрокурора1 февраля 2019 года соответствующее обращение поступило в НАБУ из комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, однако сведения о совершенном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований не внесены.
Лицо_1 просило суд отменить решение директора НАБУ об отказе выполнить требования ст. 214 УПК Украины при получении заявления (сообщения) об уголовном правонарушении и обязать директора НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований указанные сведения.
Следственный судья Вишняк постановил удовлетворить жалобу заявителя частично.
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"Обязать служебное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позднее 24 часов после получения копии определения, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в представленном Лицом_1 обращении … от 13.10.2018 г.". – говорится в определении суда.
Напомним, ранее Луценко прокомментировал уголовные производства против Петра Порошенко.