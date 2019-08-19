"Если не получится – ж*па": журналист предупредил о рисках концентрации власти Зеленским

Владимир Зеленский / Reuters

Максимальная концентрация власти в руках президента Владимира Зеленского может быть опасной для страны, заявил журналист Дмитрий Гордон.

"С другой стороны, практически все президенты Украины говорили мне одно и то же: "У нас не получилось... Ты не представляешь, что значит иметь враждебный парламент, который всё воспринимает в штыки! Мы хотели, но парламент не давал действовать", - рассказал он во время чата в Главреде.

Читайте такжеТрамп отвесил интеллектуальный комплимент ЗеленскомуПо его словам, теперь выпал уникальный шанс, когда и парламент, и Кабинет министров, и президентская вертикаль сосредоточены в одних руках.

"Это дает невероятную возможность быстро провести реформы. Если это получится – блеск, если не получится – ж*па", - добавил Гордон.

Напомним, ранее Гордон объяснил оглушительный успех Зеленского.