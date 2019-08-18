"Олицетворение надежды": журналист объяснил оглушительный успех Зеленского

18 августа 2019, 23:20

С Владимиром Зеленским украинцы получили надежду, считает Дмитрий Гордон.

Зеленский
Владимир Зеленский олицетворяет собой надежду, подчеркнул Дмитрий Гордон / Reuters

Президент Владимир Зеленский является тем человеком, с которым связаны надежды украинцев на то, что все будет по-другому, заявил известный журналист Дмитрий Гордон.

"Потому что всё, что было до того (практически все 28 лет независимости Украины), не дало людям того, что должно было. Люди не стали богатыми, не стали счастливыми (кроме тех, кто был у власти). Естественно, люди хотели перемен. Почти по Цою: "Перемен требуют наши сердца". Потребовали перемен – и получили. Получили надежду", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Читайте такжеТрамп отвесил интеллектуальный комплимент ЗеленскомуПо его словам, Зеленский – это олицетворение надежды и голосование против всех остальных.

"Это – тренд, и с этим надо считаться. Теперь мы посмотрим, что будет. Я очень хочу, чтобы всё было хорошо. Потому что, если эта надежда вызовет разочарование, я не знаю, что будет со страной, и будет ли страна", - добавил Гордон.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон спрогнозировал распад России.

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Владимир Зеленский Дмитрий Гордон Украина
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