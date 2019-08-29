Журналистка назвала возможного нового главу МОЗ

МОЗ может возглавить Зоряна Черненко / УНИАН

Министерство охраны здоровья может возглавить председатель Комиссии по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного Совета при МОЗ Зоряна Черненко.

Претендующий на пост премьер-министра замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук после собеседования утвердил на пост главы министерства экс-председателя Одесской областной госадминистрации Максима Степанова, но позже все поменялось, написала в Telegram-канале журналистка Соня Кошкина.

Кошкина полагает, что МОЗ - проклятое место, ведомство было таким всегда и остается таким.

"Изначально, как мы помним, на него претендовал Олег Петренко (председатель Национальной службы здоровья Украины - Ред.), но потом передумал ушел в отпуск… Гончарук не сильно расстроился и провел переговоры с… Степановым. Все ок, его утвердили. Вечером у Степанова состоялось собеседование с Зеленским (президент Владимир Зеленский - Ред.). Успешное!..", - сообщила она.

Журналистка подчеркнула, что вскоре все снова изменилось, и теперь возглавить министерство должна Черненко.

Напомним, Министерством охраны здоровья руководит Ульяна Супрун, с 1 августа 2016 года она занимает пост и. о. министра здравоохранения. Ранее СМИ писали, что МОЗ возглавит Олег Петренко, если не произойдет форс-мажор.