Журналистка назвала возможного нового главу МОЗ

Бывший председатель Одесской ОГА не претендует на должность министра охраны здоровья, сообщила журналистка.
Министерство охраны здоровья может возглавить председатель Комиссии по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного Совета при МОЗ Зоряна Черненко.
Претендующий на пост премьер-министра замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук после собеседования утвердил на пост главы министерства экс-председателя Одесской областной госадминистрации Максима Степанова, но позже все поменялось, написала в Telegram-канале журналистка Соня Кошкина.
Кошкина полагает, что МОЗ - проклятое место, ведомство было таким всегда и остается таким.
"Изначально, как мы помним, на него претендовал Олег Петренко (председатель Национальной службы здоровья Украины - Ред.), но потом передумал ушел в отпуск… Гончарук не сильно расстроился и провел переговоры с… Степановым. Все ок, его утвердили. Вечером у Степанова состоялось собеседование с Зеленским (президент Владимир Зеленский - Ред.). Успешное!..", - сообщила она.
Журналистка подчеркнула, что вскоре все снова изменилось, и теперь возглавить министерство должна Черненко.
Напомним, Министерством охраны здоровья руководит Ульяна Супрун, с 1 августа 2016 года она занимает пост и. о. министра здравоохранения. Ранее СМИ писали, что МОЗ возглавит Олег Петренко, если не произойдет форс-мажор.