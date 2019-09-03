Отмена монополии адвокатов: Рада дала зеленый свет

Законопроект №1013 Рада направила в КСУ / УНИАН

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада направила в Конституционный суд президентский законопроект (№1013) о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии.

Соответствующее решение поддержали 337 народных депутатов на пленарном заседании. Также парламентарии включили проект закона в повестку дня сессии.

Отметим, что законопроектом предлагается изменить редакцию ч.4 ст.131-2 Основного закона и закрепить, что "исключительно адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения".

Нынешняя редакция данной конституционной нормы предусматривает, что исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде, в частности защиту от уголовного обвинения.

Читайте такжеВ Украине отменили депутатскую неприкосновенность: что это значитЗаконопроект предлагает убрать из статьи 131-2 абзац о случаях, для которых могут быть исключения – когда это касается трудовых споров, споров относительно защиты социальных прав, относительно выборов и референдумов, а также представительства малолетних или несовершеннолетних лиц.

Кроме того, законопроектом предлагают изъять из переходных положений Конституции подпункты, в которых содержатся даты введения в действия положений Основного закона о том, что только адвокаты могут представлять интересы других лиц в судах.

В то же время положения, которые президент предлагает изменить, были закреплены в Конституции в рамках реформы правосудия от 2016 года.

Отметим, что закон должен вступит в силу со дня публикации. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду этот законопроект 29 августа.

Напомним, 3 сентября Рада окончательно одобрила президентский проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины об отмене неприкосновенности народных депутатов.