В аннексированном Крыму удивили "нововведением" в школах

Школа / Фото: УНИАН

Школьники аннексированного Россией Севастополя в новом учебном году начали изучать украинский язык. Об этом ТАСС сообщил так называемый директор департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозеров.

"По линии изучения родных языков в этом году к русскому и крымскотатарскому добавляется украинский", – заявил Белозеров.

При этом он указал, что украинский язык как в виде факультативов, так и в виде обязательных уроков, а первыми школами, в которых внедрили нововведение, стали учебные заведения Севастополя. Также в школах якобы ведется преподавание крымскотатрского языка.

Отмечается, что русский язык как национальный изучают 41 тысяча детей, украинский – около 180 детей и примерно столько же – крымскотатарский.

Напомним, что в Варшаве в ходе пленарного заседания совещания ОБСЕ украинская делегация высказалась категорически против выступления на мероприятии представителей от Крыма.