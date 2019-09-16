На заседании ОБСЕ Россия и Украина поссорились из-за Крыма

16 сентября 2019, 22:24

Украинцы просили не давать слово российским ставленникам на полуострове.

Мария Волконская смогла, несмотря на протесты, выступить в Варшаве / Фото: Крымская газета / YouTube

В Варшаве в ходе пленарного заседания совещания ОБСЕ украинская делегация высказалась категорически против выступления на мероприятии представителей от Крыма.

Как сообщает ТАСС, в рамках официального мероприятия должна была выступить главный редактор Крымской газеты Мария Волконская. Она намеревалась произнести доклад на сессии, посвященной свободе выражения мнений, СМИ и информации.

"Просим лишить выступающего слова", — заявил один из представителей Украины.

Выступающий, имя которого не называется, добавил, что данная площадка не может "использоваться для распространения точки зрения оккупационных властей Крыма", поэтому потребовал, чтобы журналистка покинула зал.

Представитель Минкомсвязи России Кирилл Игнатов взял слово и заявил, что заседание ОБСЕ используется "для посягательства на территориальную целостность России".

"ОБСЕ не уполномочена определять географическую принадлежность тех или иных территорий", — заявил он и потребовал от модератора пресекать подобные действия Украины.

Организаторы заявили, что данное заседание было посвящено СМИ и свободе слова, а не статусу Крыма, поэтому Волконской дали возможность произнести свою речь до конца. Журналистка рассказала о состоянии средств массовой информации на полуострове.

Напомним, с инициативой изменения названия региона на двойное Крым — Таврида выступили греки полуострова. Пророссийские власти Крыма согласны на смену названия и считают идею удачной.

Как ранее сообщалось, в России археолог Александр Герцен неоднозначно оценил идею введения второго названия для аннексированной Республики Крым – Таврида.

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