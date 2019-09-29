Тайна стенограмм Порошенко: эксперт оценил скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Reuters

В случае опубликования стенограмм переговоров экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом могут проясниться многие вещи, заявил эксперт-международник Андрей Бузаров.

"Я думаю, что очень много вещей за последние пять лет мы бы с вами прояснили.Очень много вопросов остаются открытыми", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

По мнению эксперта, политизация вопроса относительно обнародования стенограммы беседы Трампа с Зеленским идет целенаправленно как со стороны врагов Трампа в США так и со стороны врагов Зеленского в Украине.

Читайте такжеВ Белом доме рассказали, как пытались скрыть содержание беседы Зеленского и Трампа"Те, кто хочет покритиковать Трампа по отношению к Украине и Зеленскому всегда найдут повод. В опубликованной стенограмме нет ничего глобального, возможно есть лишь политические тенденции и попытка найти взаимопонимание по некоторым вопросам. Но, по сути, нарушения законодательства не было в словах президентов", - добавил Бузаров.

Напомним, 25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.