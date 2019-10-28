Зеленский ругал, ему жестко огрызались: что творилось на тайном вече Слуги народа / Reuters

На тайном заседании Слуги народа, которое прошло сегодня, президент Владимир Зеленский и члены фракции обменялись обидными нападками: Зеленский словесно отшлепал депутатов за плохую дисциплину, а те в ответ задали "нескольких жестких вопросов".

Тайное заседание Слуги народа тянется уже третий час, пишет LB.ua со ссылкой на свои источники. Правда, сам гарант на встрече поприсутствовал лишь первые 40 минут.

"Изначально он (Зеленский – ред.) ругал нас за плохую дисциплину. Мол, многие опаздывали к назначенному времени сборов… С ним был Андрей Богдан и Трофимов (глава и заместитель Офиса президента – ред.). В начале "спича" президента была "теплая ванна", он рассказывал нам о своей поездке в Золотое. Но затем президенту были заданы нескольких жестких вопросов от самих депутатов", – поделился подробностями источник.

Читайте такжеКогда Зеленский проведет ночь длинных ножейГлавной темой встречи стал недавний громкий скандал с финансовым комитетом.

"Вопросы прозвучали от депутатов Александра Дубинского и Ольги Василевской. Президент вновь напомнил им о требовании пройти тест на полиграфе. Звучало это в риторике так: "Пусть все наши враги выкусят эту историю в итоге". Могу сказать, что все это переросло в настоящую ругань. И члены комитета, заочно обвиненные в том, что взяли деньги, теперь готовы идти к руководству парламента и просить отставки главы финкомитета, нардепа Гетьманцева. Эти депутаты настроены категорично и непримиримо", – заверил депутат.

К слову, нардеп Вячеслав Медяник, на кторого открывали уголовное дело, полиграф уже прошел. По данным источника, тот "чист".

От депутата Максима Бужанского прозвучал вопрос касательно скандала с экс-руководителем Правого сектора Сергеем Стерненко – и о том, какую роль в нем играет генпрокурор Рябошапка.

Потом Зеленский уехал, а его место занял Трофимов. На повестку дня вылезли "вопросы региональной политики и назначения глав РГА, ведь мажоритарщики повсеместно бунтуют против".

Заседание фракции на данный момент все еще продолжается.

По данным Обозревателя, депутаты от партии на встрече обсуждали финансовые вопросы: субвенции и финансирование восстановления дорог на Донбассе, а также работу в округах.

А замфракции Евгения Кравчук у себя в Facebook так резюмировала итоги встречи:

"Приезжал Президент. Рассказал о поездке в Золотое, выслушал депутатов. Много говорили о Донбассе.

Рассмотрели вопрос Вячеслава Медяника. Слава прошел полиграф. Результаты свидетельствуют, что денег он ни у кого не брал. Ответственность, как минимум политическую, за эту переписку он уже понес, урок из этой истории вынесли все.

Проголосовали еще раз за то, что мы НЕ ходим на российские каналы, хотя такое решение уже было принято ранее.

Съезд партии Слуга народа пройдет 10 ноября. После этого начнется активное развитие партии.

Вопросы налогового комитета обсуждали дольше всего. Это сложный разговор для нашей фракции, но откровенный диалог и полиграф сняли много подозрений".

Напомним, заместитель главы фракции СН Александр Корниенко заявил, что на заседании 28 октября фракция Слуги народа планирует обсудить ряд резонансных вопросов, в том числе и скандальную переписку Медяника.

23 октября нардеп от Слуги народа Александр Дубинский прошел полиграф после скандала в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где политиков пропрезидентской политсилы подозревали в получении взятки.