"Готовься к похоронам себя": в Кабмине пожаловались на угрозы

В уряді анонсують масові звільнення держслужбовців. Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив про те, що готується масштабне звільнення працівників районних держадміністрацій. Загалом мають звільнити 18,5 тисяч держслужбовців. Куди підуть ці люди, чим їх планують зайняти в уряді, в студії ток-шоу "Право на владу" розповів міністр економіки Тимофій Милованов. Однак повірили у реалістичність цих планів не всі, а дехто навіть назвав ці ідеї "космосом". Детальніше дивіться у відео.