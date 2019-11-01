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"Готовься к похоронам себя": в Кабмине пожаловались на угрозы

1 ноября 2019, 10:21

Милованов сказал, что его замам угрожают из-за "кадровых чисток".

Тимофей Милованов сказал, что его замы получали угрозы - Тимофей Милованов
Тимофей Милованов сказал, что его замы получали угрозы / УНИАН

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что его заместители получали угрозы.

Замам угрожают из-за увольнений руководителей госпредприятий, рассказал член Кабмина в эфире ток-шоу Право на владу на канале 1+1.

По словам чиновника, после каждого увольнения его замы получают СМС с угрозами, например, "Готовься к похоронам себя".

"Моим заместителям угрожают. За каждое снятие руководителя с потоков мои заместители получают СМС из серии: ..."Не бойся ходить под подъездом" и так далее ", - поделился Милованов.

Также министр подчеркнул, что члены его команды не боятся угроз и настроены работать результативно.

В уряді анонсують масові звільнення держслужбовців.

В уряді анонсують масові звільнення держслужбовців. Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив про те, що готується масштабне звільнення працівників районних держадміністрацій. Загалом мають звільнити 18,5 тисяч держслужбовців. Куди підуть ці люди, чим їх планують зайняти в уряді, в студії ток-шоу "Право на владу" розповів міністр економіки Тимофій Милованов. Однак повірили у реалістичність цих планів не всі, а дехто навіть назвав ці ідеї "космосом". Детальніше дивіться у відео.

Опубліковано ПРАВО НА ВЛАДУ Четвер, 31 жовтня 2019 р.

Ранее Тимофей Милованов говорил, что табачные компании, которые работают в Украине, шантажируют Кабмин закрытием бизнеса, чтобы получить преференции. Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства говорил, что табачные компании хотят лучших условий. 

угрозы увольнения Тимофей Милованов
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