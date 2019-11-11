Верховная Рада отложила земельные законы до лучших времен

Рада пока отложила рассмотрение земельных законов / УНИАН

С повестки дня Верховной Рады на вторник, 12 ноября, исчезли законопроекты о земле, сообщила нардеп Ирина Геращенко, которая ранее отвесила комплимент Зеленскому.

"Еще час назад в повестке дня вторника первым вопросом стояли законы о земле. Очень сырые, непродуманные и не защищающие права украинцев, которые не предусматривают создание прозрачного земельного кадастра, доступных кредитов, и механизма защиты плодородия земель. В этих законах вообще изъято понятие минимальной цены на землю, и уравниваются плодородные черноземы и менее богатые земли, например, Бессарабии", - отметила Геращенко на своей странице в Фейсбук.

При этом нардеп уточнила, что в новой повестке дня на вторник законов о земле нет.

Читайте также"Придется отвоевывать кровью": Савченко высказалась о земельной реформеНапомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 ноября, заявил, что иностранцы и иностранные компании смогут покупать украинскую землю исключительно по результатам всеукраинского референдума.

При этом, по словам президента, рынок земли все-таки откроют.

"Право продавать и покупать землю будут иметь только граждане Украины и украинские компании, основанные исключительно гражданами Украины. Иностранцы получат право покупать украинскую землю только в случае, если на это даст согласие народ Украины на всеукраинском референдуме", - сказал Зеленский.

Также напомним, ранее управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, который ранее упрекнул украинские власти за спешку в вопросе земельной реформы, и его неправильно интерпретировали некоторые СМИ, уточнил позицию по земельной реформе.

"Мы (ЕБРР), очевидно, полностью поддерживаем реформирование рынка земли. Это историческая возможность", - написал он у себя в Facebook после встречи с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановим.