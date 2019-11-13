"Это шанс": эксперт назвал условия встречи Зеленского и Путина в Казахстане

Путин Зеленский / ВВС

Во вторник, 12 ноября, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что президент Владимир Зеленский согласился на личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом Назарбаев предложил провести встречу лидеров Украины и Российской Федерации в Казахстане.

Политолог Руслан Бортник считает, что инициатива первого президента Казахстана является попыткой стать переговорной площадкой для Киева и Москвы вместо Беларуси.

"Прямая встреча между Путиным и Зеленским сегодня выглядит серьезной альтернативой на случай провала организации встречи Нормандской четверки", - написал эксперт в Facebook.

По его словам, прямая встреча президентов не требует выполнения каких-либо условий и может положить начало новому формату переговоров между украинским и российским президентами.

"Для Зеленского эта встреча хороший шанс продемонстрировать свою эффективность в мирных переговорах и стремление к миру, а для Путина это еще одна возможность реализовать свою стратегию в отношении Украины", - объяснил Бортник.

Также политолог считает, что Зеленский и Путин могут встретиться в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года.

Напомним, что ранее народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук заявила, что главной целью встречи Зеленского и Путина должно стать достижение результата. В свою очередь в Кремле заявили, что "встреча ради встречи" их не интересует.