"Нормандские переговоры не касаются": Пристайко "отрекся" от Крыма

Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о возвращении аннексированного Российской Федерацией Крыма. По его словам, вопрос украинского полуострова не будет решаться в рамках "нормандского формата".

"Нормандские переговоры не касаются Крыма, Крым обсуждается в других форматах", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства в интервью ВВС.

При этом он указал, что одним из форматов по Крыму является трибуна ООН.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский уже завилял о намерении поднять крымский вопрос в ходе прямых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что часть территории как на Донбассе, так и в Крыму - это украинские территории, и Украина готова к диалогу, но не готова к компромиссам по территориальной целостности.