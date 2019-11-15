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"Два часа с Путиным": эксперт рассказал о "фатальном влечении" Зеленского

15 ноября 2019, 05:35

Украинская сторона настаивает на проведении двусторонних переговоров лидеров Украины и РФ, подчеркнул Александр Кочетков.

зеленский путин
Эксперт оценил перспективы встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным

Прогнозировать вероятную встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным крайне тяжело, заявил политический технолог Александр Кочетков.

По его словам, украинская сторона настаивает на проведении двусторонних переговоров лидеров двух стран в рамках саммита "нормандской четверки".

"У Зеленского к Путину фатальное влечение. Не может быть хорошо, если одна сторона (Россия, - ред.) хочет, чтобы нас (Украины, - ред.) не было, а мы хотим оставаться", - подчеркнул эксперт в интервью Ukrlife.tv.

По его мнению, предложение о встрече президентов Украины и РФ в Казахстане является "отголоском" инициативы о двусторонней встрече в рамках "нормандского формата".

Читайте такжеКому конфетку Путина?"Зеленский хочет получить два часа с Путиным. Гарантированно, ничего хорошего из этого получиться не может, потому что у Путина твердая позиция, с которой он съезжать не намерен", - добавил Кочетков.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Владимир Зеленский согласился встретиться тет-а-тет с Владимиром Путиным.  В свою очередь, пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков считает, что говорить о возможности двусторонней встречи тет-а-тет главы Кремля и президента Украины рано. 

Россия Владимир Зеленский Владимир Путин Александр Кочетков Украина
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