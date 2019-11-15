Верещук ушла с поста представителя Кабмина в Раде без решения Гончарука

Ирина Верещук / 112.ua

Народная избранница от Слуги народа Ирина Верещук в пятницу, 15 ноября, сообщила об уходе с должности представителя Кабинета министров в Верховной Раде. По ее словам, полномочия она сложила с сегодняшнего дня.

"С сегодняшнего дня складываю полномочия представителя Кабмина в Верховной Раде. Спасибо всем, кто помогал мне в этой работе", - говорится в ее сообщении в Facebook.

При этом она указала, что продолжит свою работу в парламентском Комитете по национальной безопасности, обороны и разведки.

"Сфокусируюсь на работе в Комитете по национальной безопасности, обороны и разведки. Спасибо всем, кто верит и помогает", - подытожила Верещук.

Напомним, что ранее Ирина Верещук заявила о том, что ее могут освободить от обязанностей представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

Кроме того, парламентская фракция Слуга народа исключила из своих рядов народных избранников Анну Скороход и Антона Полякова.