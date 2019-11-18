"Шаг к примирению": крымские оккупанты решили "подлизаться" к Киеву

Захваченные украинские корабли / Крым Реалии

Российская Федерация вернет Украине захваченные в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинские корабли. Крымские оккупанты отреагировали на выполнение Кремлем решения морского трибунала.

По словам так называемого главы комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональных отношений крымского парламента Юрия Гемпеля, возвращение кораблей является "серьезным знаком украинской власти во главе с президентом".

"Такой жест должны понять политики Украины. Это серьезный шаг Российской Федерации в сторону примирения и налаживания добрососедских партнерских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки", - цитирует пособника Путина РИА Новости.

Кроме того, он надеется, что Киев пойдет на встречу "полезным и правильным инициативам" и рассмотрит подачу воды по Северо-Крымскому каналу.

Напомним, утром в воскресенье, 17 ноября, захваченные Россией год назад в Керченском проливе украинские катера "Бердянск", "Никополь", а также буксир "Яны Капу" покинули Керчь и направляются навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины. При это в МИД РФ заявили, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов.