"Кина не будет": политолог объяснил, почему Порошенко нечего опасаться

Петр Порошенко / УНИАН

В обществе существует запрос на то, чтобы экс-президент Петр Порошенко ответил за свои действия, заявил политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

"Но политика и право – это искусство возможного. С тем положением дел, которое мы наблюдаем в силовых вертикалях и в судебной системе, по совокупности, он (П.Порошенко, - ред.) будет успешно упаковывать все это в политические преследования, мобилизуя армию своих сторонников", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Эксперт отметил, что с существующим положением дел и реформой Генпрокуратуры, а также с тем положением дел в СБУ и ГБР, которое на есть сегодня, экс-президенту Порошенко опасаться нечего.

"Прокуратура деморализована и дезорганизована, кина не будет", - добавил Золотарев.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ГБР разработало проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Порошенко.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, что в его ведомстве есть несколько расследований, в которых фигурирует Петр Порошенко.