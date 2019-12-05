Украину примут в НАТО в обмен на украинскую землю - Добкин

МИхаил Добкин раскритиковал законопроект о продаже земли / УНИАН

Народный депутат Михаил Добкин рассказал, что Украина получит шанс вступить в НАТО только после того, как откроет рынок земли.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала Ньюзван, отметив, что земельная реформа должна прежде всего защитить украинцев, а не "иностранцев, которые все скупят".

"Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь", - заявил нардеп.

Читайте также"Жесткий рынок": эксперт оценил риски закона о продаже землиОн также призвал руководство страны отложить идею о земельной реформе на год, а вернуться к ней только после того, как к обсуждению будут привлечены эксперты, которые рассчитают все риски для Украины.

Ранее эксперты отмечали, что новосозданному рынок земли будет необходимо кредитование для украинцев в размере 30-40 млрд гривен.

Напомним, Верховная Рада 13 ноября приняла за основу в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Мораторий на продажу сельхозземель действует в Украине уже 14 лет. Принятия

В феврале 2019 года экс-президент Петр Порошенко продлил мораторий до 1 января 2020 года.