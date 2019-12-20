Кабмин выделил деньги врачам: названа сумма

Кабмин выделил средства для того, чтобы ликвидировать задолженность по выплате зарплат врачам.
Правительство направило 46 млн гривен на погашение задолженности по зарплатам врачам.
Как написал в своем Telegram премьер-министр Алексея Гончарук, Кабмин направил деньги в регионы, чтобы ликвидировать задолженность по выплате зарплат врачам.
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"Это вынужденная акция помощи местной власти решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов. Бюджетный комитет должен утвердить это решение", - добавил Гончарук.
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