Эксперт спрогнозировал сроки отставки правительства

Весной вероятна смена отдельных членов правительства / УНИАН

В Украине в ближайшее время может быть переформатирован силовой блок в правительстве, заявил политолог Руслан Бортник.

"Ожидаем изменений в ГБР, НАБУ, САП, СБУ, генпрокурор Рябошапка находится в подвешенном состоянии", - подчеркнул он в интервью Ukrlife.tv.

Эксперт также спрогнозировал весной смену отдельных членов правительства, но не исключил перезагрузки всего Кабмина.

"Отставка правительства возможна, но более вероятна эта отставка осенью, в октябре-декабре 2020 года", - добавил Бортник.

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Напомним, по данным СМИ, в Украине в ближайшее время Кабинет министров могут отправить в отставку. Основной конфликт якобы состоит в том, что президент Владимир Зеленский видит неспособность управлять правительством.