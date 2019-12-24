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Тарасюк стал постпредом Украины в Совете Евопы: так решил Зеленский

24 декабря 2019, 20:03

В апреле 1998 года Тарасюк впервые стал министром иностранных дел. В феврале 2005 года Тарасюк во второй раз возглавил МИД.

Съезд "Батькивщины" в Киеве. Власенко, Тарасюк, Тимошенко и Кужель
Борис Тарасюк стал постпредом Украины в Совете Европы / УНИАН

24 декабря, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский назначил 70-летнего бывшего министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка, который ранее назвал пользу от "дружбы" с Россией, на должность постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Отметим, указ президента №943/2019 опубликован на его сайте."Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы", – сказано в указе Зеленского.

Напомним, ранее экс-глава МИД Украины Борис Тарасюк заявил, что президент США Дональд Трамп единственный, кто может остановить главу Кремля Владимира Путина.

По словам Тарасюка, Россия заинтересована сохранять очаг нестабильности в нашей стране, создавать проблемы украинской власти в проведении реформ, в сближении с Западом. 

Чем известен Борис Тарасюк

Борис Тарасюк родился 1 января 1949 в пгт. Дзержинск. В 1975 году окончил Киевский университет (факультет международных отношений и международного права).

Семья

Женат. Имеет сына и двух дочерей.

Карьера

  • С 1975 по 1981 гг. он - атташе, 3-й секретарь, 2-й секретарь, 1-й секретарь МИД УССР.
  • В 1981-1986 гг. - 2-й секретарь, 1-й секретарь постоянного представительства Украины при ООН (Нью-Йорк). В 1986-1987 гг. - 1-й секретарь отдела международных организаций МИД УССР.
  • В 1987-1990 гг. - инструктор отдела зарубежных связей ЦК КПУ.
  • В 1990-1991 гг. - советник, заместитель начальника отдела главного советника МИД Украины.
  • В 1991-1992 гг. - руководитель секретариата МИД Украины - начальник отдела политического анализа и координирования.
  • С марта 1992-го - заместитель министра иностранных дел, глава Национального комитета Украины по вопросам разоружения, глава Государственной межведомственной комиссии по вопросам вступления Украины в Совет Европы.
  • С декабря 1994 по сентябрь 1995 гг. - первый заместитель министра иностранных дел.
  • В 1995-1998 гг. работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Бельгия, в Королевстве Нидерланды и Великом Герцогстве Люксембург (по совместительству) и главой миссии Украины при НАТО.
  •  В апреле 1998 года впервые стал министром иностранных дел. Занимал пост до сентября 2000-го. Весной 2002 года стал народным депутатом от блока Наша Украина. Возглавил парламентский комитет по вопросам евроинтеграции.
  • Во второй раз был избран в Верховную Раду в марте 2006-го (снова по списку Нашей Украины).
  • В феврале 2005 года Тарасюк во второй раз становится министром иностранных дел (в правительстве Юлии Тимошенко). В сентябре того же года его назначают на тот же пост в Кабмин Юрия Еханурова.
  • А 4 августа 2006-го он становится главой МИДа в правительстве Виктора Януковича (назначен Верховной Радой по квоте президента). Уже 1 декабря после ожесточенных схваток между Ющенко и Януковичем по поводу персоны главы МИД Тарасюк был уволен. С учетом взглядов правящей антикризисной коалиции на то, куда и когда необходимо Украине вступать, эта отставка была вполне прогнозируемой. Уж слишком эти взгляды не совпадали с позицией министра-прозападника.
  • Тарасюк - член Народного Руха Украины, в мае 2003 года избран главой этой политической партии. Весной 2007-го пошел на союз с Украинской народной партией (лидер - Юрий Костенко), Украинской республиканской партией Собор (лидер - Анатолий Матвиенко) и создание блока Рух - Украинская Правица, который, в свою очередь, на досрочных парламентских выборах влился в пропрезидентский мегаблок демократических сил Наша Украина - Народная самооборона.
  • С декабря 2012 года - народный депутат Украины VII созыва от партии Батькивщина (№9 в списке). Замглавы фракции ВО Батькивщина. Член комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции. Беспартийный.
  • 15 июня 2013, после объединения части Народного Руха Украины и Всеукраинского объединения "Батькивщина", был избран одним из заместителей лидера "Батькивщины".
  • 27 февраля 2014 года назначен вице-премьер-министром Украины по вопросам евроинтеграции в правительстве Арсения Яценюка. В этот же день Борис Тарасюк отказался от предложенной ему должности вице-премьер-министра о чем написал на своей странице в Facebook.

На внеочередных парламентских выборах 2014 года прошел в парламент под №12 списка партии Батькивщина.

Увлечения

Рыбалка, теннис, бильярд. Любит самостоятельно готовить блюда.

Владимир Зеленский Совет Европы МИД Украины Тарасюк постпред Зеленский новости
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