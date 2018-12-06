Экс-министр назвал единственную пользу Украине от "дружбы" с Россией

"Дружба" с Россией принесла Украине пользу только в конце 1990-х, сказал экс-министр

Бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк сообщил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией принес пользу нашей стране только в конце 1990-х, когда Киеву удалось закрепить свои границы на суше.

Разграничить рубежи на море не удалось до сих пор, РФ все время вела себя не в рамках договоренностей и международного права, рассказал экс-чиновник ТСН.

"Россия все время использовала давление и шантаж по отношению к Украине. В основном это были угрозы прекратить поставки газа", — отметил собеседник.

Напомним, в сентябре Петр Порошенко подписал указ о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России. В начале декабря глава государства внес в Раду проект закона о прекращении действия "дружбы" с РФ.

Справка. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, документ 14 января 1998-го ратифицировала Верховная Рада. "Дружба" вступила в силу 1 апреля 1999 года.