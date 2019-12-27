В Украине создали Фонд соцпомощи жертвам насилия: откуда взяли деньги

Гончарук / УНИАН

Кабинет министров создал Фонд для оказания социальной поддержки пострадавшим от насильственных преступлений.

Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, люди нуждаются в усиленной защите и помощи и страна должна присоединиться к общепризнанной мировой практике.

"Правительство создало Фонд оказания соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений. По нашим подсчетам, только за прошлый год от насилия пострадали 24 тысячи людей. Все они нуждаются в усиленной защите и поддержке", - сказал Гончарук.

Он добавил, что в фонд будут поступать средства в виде штрафов от наказаний, а также судебных сборов в случае утверждения судом обвинительного приговора.

Ранее Гончарук призвал украинцев не хранить сбережения в иностранной валюте.