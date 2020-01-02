Получи 10% за коррупционера: вступил в силу закон о защите обличителей

Закон о защите обличителей вступает в силу / bzv.org.ua

В Украине 1 января 2020 года вступил в действие закон о защите прав обличителей коррупции.

Как сказано в документе, обличитель имеет право на 10-процентное вознаграждение от предмета преступления или причиненного государству ущерба.

Также сообщивший ценную информацию человек сможет пользоваться всеми видами правовой помощи, или привлечь адвоката для защиты прав и представительства.

При этом устанавливается запрет на дискриминацию обличителя и его близких. Впоследствии этот человек получает своеобразный иммунитет, и его нельзя будет привлечь к ответственности посредством подобного сообщения.

Действие закона не распространяется на людей, которые сообщают заведомо ложную информацию о совершении преступления.

Как ранее сообщалось, новый Избирательный кодекс с 1 января 2020 года вступил в силу.

Напомним, 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности, который Верховная Рада приняла во втором чтении 18 декабря.