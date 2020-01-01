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Депутаты теперь прикосновенны: в Украине вступил в силу важный закон

1 января 2020, 08:18

Согласно закону, все следственные действия и применение мер со стороны правоохранителей в отношении нардепа должен поддержать генеральный прокурор.

Верховная Рада, Рада-Рада
В Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности / УНИАН

С 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности, который Верховная Рада приняла во втором чтении 18 декабря.

Отметим, документ №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины" предоставляет возможность открыть уголовное дело в отношении народного избранника без согласования с парламентом.

Согласно закону, все следственные действия и применение мер со стороны правоохранителей в отношении нардепа должен поддержать генеральный прокурор Украины. При этом рассмотрением подробных ходатайств занимается Высший антикоррупционный суд в рамках своей подсудности, но данные решения можно оспаривать.

Согласно закону, заседание суда должно проходить с участием обвиняемого народного избранника, но если он не явился в суд без уважительной причины, то судья может принять решение без участия подозреваемого.

Помимо этого, задержать народного депутата без решения следственного судьи можно только в случае, если его поймали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с насилием, или приведшего к гибели человека.

"Орган или должностные лица, которые задержали народного депутата, сообщили ему о подозрении или применили к нему меры пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной рады", - сказано в документе.

В случае задержания спикера парламента, правоохранители обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента задержания, сообщить об этом первому заместителю председателя Рады.

Вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР. 

Читайте такжеДрузьям – все, врагам - закон: как будут лишать депутатской неприкосновенностиНапомним, ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии Главреду рассказал, что не так с законом об отмене неприкосновенности. По его словам, то, что приняли депутаты, усложняет процесс, так как там все действия должны происходить через генерального прокурора. Например, раньше НАБУ или САП могли проводить расследования в отношении депутатов, а теперь это можно сделать через генерального прокурора, которого назначают и увольняют через парламент. Второе – там есть момент, который усложняет и сам процесс привлечения депутата к ответственности, так как депутат должен сам присутствовать в суде.

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