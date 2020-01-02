Я ухожу: Венедиктова приняла важное решение

Венедиктова покидает Раду / фото Вести

Ирина Венедиктова, которую недавно назначили и.о. обязанности директора ГБР, решила сложить полномочия народного депутата Украины от Слуги народа.

"27 декабря мной было написано заявление о сложении депутатских полномочий", - сообщила Венедиктова.

Она также добавила, что все требования закона соблюдены.

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Напомним, в пятницу, 27 декабря, президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.

Ирина Венедиктова является главой комитета по вопросам правовой политики и народным депутатом Украины от партии Слуга народа.

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