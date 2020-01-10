Катастрофа самолета МАУ: Пристайко назвал условие требования компенсаций

Пристайко / УНИАН

По информации министра иностранных дел Вадима Пристайко, Украина будет требовать выплату компенсаций в том случае, если будет доказано, что украинский самолет был сбит в Иране.

"Безусловно, если мы докажем, что этот самолет был сбит, мы будем требовать не только привлечения к ответственности, но и компенсации. Но об этом рано говорить", – заявил Пристайко во время брифинга в пятницу, 10 января.

Министр также добавил, что "в любом случае, страховые компании и наше государство окажут всю помощь, включая финансовую".

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Также Пристайко заявил, что Иран предоставил доступ к черным ящикам украинским экспертам.

Напомним, журналисты телеканала CNN со ссылкой на собственные источники в разведке США сообщили - высока вероятность того, что Боинг 737-800 украинской авиакомпании МАУ, потерпевший крушение ранним утром 8 января близ Тегерана, был сбит двумя ракетами ЗРК российского производства (модель Тор-М1).