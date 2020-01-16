Крушение самолета МАУ в Иране: о чем договорились Британия и Украина

Доминик Рааб и Вадим пристайко / пресс-служба МИД Украины

Министр иностранных дел Вадим Пристайко провел встречу с государственным секретарем Великобритании по иностранным делам Домиником Раабом. Отмечается, что главной темой переговоров стало крушение самолета МАУ в Иране.

В пресс-службы МИД Украины сообщили, что стороны договорились совместно приложить усилия для наказания виновных и обеспечении выплат компенсаций семьям погибших. При этом Пристайко предложил Британии помощь в репатриации тел погибших.

Кроме того, министры договорились продолжить работу над организацией визита президента Украины Владимира Зеленского и ускорить подписание Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Доминик Рааб поблагодарил Украину за лидерство в установлении правды трагедии под Тегераном.

"В ходе нашей первой встречи, я поблагодарил Вадима Пристайко за лидерство Украины в установлении фактов относительно рейса PS752. Соединенное Королевство сохраняет непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, продемонстрированную благодаря нашему стремлению обеспечивать профессиональную подготовку для тысяч украинских солдат в рамках операции Orbital", - сообщил министр в своем Twitter-аккаунте.

Как ранее сообщал Главред, правительство выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране граждан Украины в размере 200 тысяч гривен.