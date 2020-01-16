ЦИК зарегистрировала нового "слугу" вместо Венедиктовой: что о нем известно

Александр Санченко / Фейсбук А.Санченко

ЦИК признала избранным и зарегистрировала нардепом от партии "Слуга народа" 31-летнего Александра Санченко.

Сачненко прошел в Раду вместо вместо Ирины Венедиктовой, которая досрочно сложила свои полномочия, поскольку возглавила пост директора Государственного бюро расследований. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Александр Санченко — биография

Известно, что на досрочных выборах в парламент Санченко шел в списке партии "Слуга народа" следом за Венедиктовой под №137. Санченко родился в 1988 году в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов и в сфере делового администрирования в Международном институте менеджмента.

Санченко в свое время был участником проекта Новые лидеры. Его целями были развитие фестивальной культуры в Украине и финансирование студенческого самоуправления.

Кроме того, он является председателем общественного совета фонда ДержМолодьЖитло, учредителем ООО Мейн-Стрим и ОО Биржа Молодежных Проектов, а также руководителем конкурса красоты СтудМисс Украины.

Также Александр Санченко был экспертом Реанимационного пакета реформ. Ранее работал заместителем начальника отдела молодежных программ и коммуникаций Киевского Молодежного Центра, был соинициатором создания Kyiv Free Wi-Fi.

Был помощником депутата Верховной Рады VIII созыва Алексея Скрипника на общественных началах.

В Раду прошел Александр Санченко / Фейсбук А.Санченко

Новоиспеченный нардеп является директором по связям с государственными органами и корпоративной социальной ответственности музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Ранее Главред писал, что в случае сложения нардепом от Слуги народа Ириной Венедиктовой депутатского мандата ее место в парламенте должен занять директор по связям с госорганами (Government relations) и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющей обязанности директора Госбюро расследований депутата Ирину Венедиктову.