"Был у президента": стали известны новые подробности о пленках Гончарука

Давид Арахамия не считает, что "слитый" разговор может быть основанием для увольнения премьера.
В Сети появились записи разговора премьер-министра Алексея Гончарука, который подал в отставку, с чиновниками. По словам главы парламентской фракции Слуга народа Давида Арахамии, в момент "слива" глава Кабмина находился в кабинете президента Владимира Зеленского.
"Он в это время был у президента, правда по другому поводу. Как проходило общение после обнародования – я не знаю. К тому времени я покинул встречу", – рассказал Арахамия в комментарии Буквам.
Кроме того, он не считает, что обнародованные пленки могут быть поводом к увольнению.
"Правительство работает. И увольнять его по причине каких-то пленок, кем-то нарезанных, не считаю нужным", – заявил глава фракции.
Как ранее сообщал Главред, в Сеть выложили полную версию аудиозаписей с беседами, которые вели люди, чьи голоса крайне похожи на голоса премьер-министра Алексея Гончарука, замглавы правления НБУ Екатерины Рожковой и главы Минфина Оксаны Маркаровой. Позже стало известно, что премьер написал заявление на увольнение.