"Был у президента": стали известны новые подробности о пленках Гончарука

Алексей Гончарук / УНИАН

В Сети появились записи разговора премьер-министра Алексея Гончарука, который подал в отставку, с чиновниками. По словам главы парламентской фракции Слуга народа Давида Арахамии, в момент "слива" глава Кабмина находился в кабинете президента Владимира Зеленского.

"Он в это время был у президента, правда по другому поводу. Как проходило общение после обнародования – я не знаю. К тому времени я покинул встречу", – рассказал Арахамия в комментарии Буквам.

Кроме того, он не считает, что обнародованные пленки могут быть поводом к увольнению.

"Правительство работает. И увольнять его по причине каких-то пленок, кем-то нарезанных, не считаю нужным", – заявил глава фракции.

Как ранее сообщал Главред, в Сеть выложили полную версию аудиозаписей с беседами, которые вели люди, чьи голоса крайне похожи на голоса премьер-министра Алексея Гончарука, замглавы правления НБУ Екатерины Рожковой и главы Минфина Оксаны Маркаровой. Позже стало известно, что премьер написал заявление на увольнение.