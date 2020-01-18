"Пошли вон": эксперт объяснил, почему не обвалился рейтинг Зеленского

Владимир Зеленский / Фото пресс-службы ОП

Политический аналитик Андрей Золотарев заявил о том, что провалы и скандалы в работе новой власти не бьют по рейтингу президента Владимира Зеленского.

"Никого не интересует катающийся на самокате Гончарук: как пришел, так и уйдет. Все это персонифицируется в фигуре президента", - рассказал он в интервью на Ukrlife.tv.

Он также подчеркнул, что обвала рейтинга президента не произошло, потому что люди видят разницу между ним и отдельными представителями новой команды.

"Да, есть к Зеленскому вопросы: не выполнил то и это, но "они еще хуже". За счет этого не случилось обвала рейтинга Зеленского", - считает политолог.

Читайте такжеКак кружок "полезных идиотов" убивает рейтинг ЗеленскогоВместе с тем он обратил внимание, что Зеленской работает неформатно, по принципу продюсера ТВ-шоу.

"Если актеры не справляются с ролью, падает рейтинг сериала: "Пошли вон", - добавил Золотарев.

Напомним, в декабре больше половины украинцев были довольны работой президента Украины – число тех, кто удовлетворен деятельностью Владимира Зеленского выросло с 53 до 62%, в то же время недовольство его работой уменьшилось с 33 до 25%.

Читайте такжеСоциолог объяснила, какие факторы влияют на рейтинг Зеленского

Как ранее сообщалось, по результатам опроса КМИС, проведенного в конце ноября рейтинг Владимира Зеленского упал. К главе государства положительно относились 52% украинцев, при этом негативное отношение к Зеленскому разделяли 19%. Ранее сообщалось о том, что уровень поддержки Зеленского снизился до 66%.