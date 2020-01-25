"Большая беда": Зеленский сказал, какой след оставит конфликт между Украиной и РФ

Конфликт между Украиной и Россией оставит шрам, сказал Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский считает, что конфликт между Украиной и Российской Федерацией - "большая беда", которая навсегда оставит шрам в отношениях между государствами.

Глава государства в интервью 9 каналу сказал, что не знает, рассосется ли этот шрам.

По его словам, Киев не видит разрешения конфликта без возвращения захваченных территорий, поскольку там находятся миллионы украинцев.

"Интуитивно ощущаю, что это (разрешение конфликта - Ред.) нужно не только Украине. Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией…", - сказал Зеленский.

Президент полагает, что разрешение конфликта нужно и России, и Европе.

"…у меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе, это также нужно миру. Потому что если этот прецедент, он останется вот таким, что, мол, так и можно и это безнаказанно, или у таких историй нет выхода…", - добавил украинский лидер.

Напомним, в 2014 году Россия захватила Крым, а потом на Донбассе боевики, которых поддерживает РФ, создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Владимир Зеленский говорил, что для завершения конфликта на Донбассе нужно договариваться.