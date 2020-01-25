  1. Главная
  3. Политика

"Большая беда": Зеленский сказал, какой след оставит конфликт между Украиной и РФ

25 января 2020, 09:19

Конфликт между Украиной и РФ не может завершиться до возвращения захваченных территорий, полагает президент.

Владимир Зеленский сказал, что конфликт между Украиной и Россией оставит шрам - Зеленский новости
Конфликт между Украиной и Россией оставит шрам, сказал Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский считает, что конфликт между Украиной и Российской Федерацией - "большая беда", которая навсегда оставит шрам в отношениях между государствами. 

Глава государства в интервью 9 каналу сказал, что не знает, рассосется ли этот шрам.

По его словам, Киев не видит разрешения конфликта без возвращения захваченных территорий, поскольку там находятся миллионы украинцев.

"Интуитивно ощущаю, что это (разрешение конфликта - Ред.) нужно не только Украине. Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией…", - сказал Зеленский.

Президент полагает, что разрешение конфликта нужно и России, и Европе.

"…у меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе, это также нужно миру. Потому что если этот прецедент, он останется вот таким, что, мол, так и можно и это безнаказанно, или у таких историй нет выхода…", - добавил украинский лидер.

Напомним, в 2014 году Россия захватила Крым, а потом на Донбассе боевики, которых поддерживает РФ, создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Владимир Зеленский говорил, что для завершения конфликта на Донбассе нужно договариваться.

новости России конфликт Владимир Зеленский новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Большая беда": Зеленский сказал, какой след оставит конфликт между Украиной и РФ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:05
Придите, инвестиции, большие и маленькие: почему Зеленский зря надрывался в Давосе
09:44
"Наезд на переходе": на Киевщине "отличились" копы, опубликованы фото
09:21
"Нех*й было быковать": дипломаты США просят Россию снять железный занавес с Крыма
09:19
"Большая беда": Зеленский сказал, какой след оставит конфликт между Украиной и РФ
09:00
Маникюр 2020 новинки: красивый маникюр френч и ногти с животным принтом фото Фото
08:54
Мощное землетрясение в Турции: десятки и жертв и более тысячи пострадавших Фото
08:37
Укрзализныця в чужих руках грозит Украине максимальными проблемами мнение
08:34
Крушение Боинга МАУ: Зеленский объяснил, почему не мог сразу заявить, что "нас сбили" Видео
08:25
Коронавирус в Китае продолжает "косить" людей: новое число жертв
07:55
"Вовремя соскочил": от Путина свалил Сурков – будет медитировать
07:31
"Мозгами съехать запросто": обнародованы шокирующие детали убийства двух девушек в Киеве Видео
07:15
"Извращение": жена Морозюка сверкнула грудью и показала, как лизать
06:56
Переизбрание Трампа – приговор Украине мнение
06:16
День студента 2020 – поздравления и привітання з Днем студента круті
05:45
Любитель анальных утех Алексей Панин показал пенис, и сравнил себя с Богом
05:19
Доллар по 100 гривен: эксперт рассказал, когда ждать обвала на валютном рынке
05:17
Восточный гороскоп 2020: водоворот страстей, прорыв в работе и разрушения
04:50
"В обход набсовета": Омелян сообщил подробности скандала с передачей Укрзализныци Германии
04:22
Привітання з Днем Тетяни 2020 – картинки та побажання своїми словами
03:49
В России женщина рухнула с 9 этажа и выжила - шокирующее видео
02:07
Всегда есть под рукой: эксперт назвала альтернативу спортивному инвентарю
01:38
Путин приступил к решению нескольких стратегических задач - дипломат
01:14
Экс-мэр Рейкьявика раскритиковал количество машин в Киеве
01:01
Гончарук пояснил, когда привлекут в Укрзализныцю немецких специалистов Видео
00:50
Китайский Новый год: астролог назвала знаки Зодиака с "огненным успехом"
00:19
25 января – какой сегодня праздник: с Днем студента и Новым годом 2020 Видео
00:05
"Такой жизни у нас еще не было": Кравчук расхвалил президента Зеленского Видео
00:02
Билли Айлиш рассказала, как хотела и не смогла совершить самоубийство
24 января, пятница
23:57
Эксперты Китая оценили негативное влияние коронавируса на экономику
23:51
Разведение сил на Донбассе: в командовании ООС рассказали о новых участках
23:36
Задержан мужчина, угрожавший официантке в пабе Полтавы Видео
23:29
"Это ужасно": Зеленский предупредил об угрозе новой оккупации
23:13
Зеленский пояснил, зачем ведет прямой диалог с Путиным
23:10
Законный брак: Павлик проговорился, когда пойдет женится на молодой возлюбленной
22:57
В Минэнерго выдали анонс снижения цен на газ: все детали
22:57
Турцию всколыхнуло жуткое землетрясение: есть жертвы и раненые
22:37
Кива отрицает причастность к мужчине, угрожавшему официантке в Полтаве Видео
22:33
Коммунист поймал парнишку: на РосТВ отмутузили друг друга пропагандисты - видео Видео
22:05
Убийство Гандзюк: в Болгарии задержан предполагаемый организатор - фото
21:54
Коронавирус добрался до Франции Видео
21:42
Коронавирус в Киеве: какая клиника будет принимать больных
21:22
Мощный вирус на Android-смартфонах: какие гаджеты под угрозой и как бороться
21:13
ЕС, прощай навсегда: Джонсон подписал судьбоносный документ
21:11
Компания из Катара за 3,4 млрд грн реконструирует порт Николаева
20:42
"Швырял лопату в детей": на Киевщине священник оскорбил и выгнал из церкви мать погибшего "киборга"
20:32
Выяснилось, когда Помпео посетит Украину: с кем встретится
20:31
Сенсация: дата выхода, актеры, сюжет Видео
20:06
В Укроборонпроме назвали причину потрескавшейся брони на БТР Фото
20:00
Рersona non grata: Болгария выставила из страны двоих российских дипломатов - в чем причина
19:43
Путин устанавливет тотальный контроль за гражданами – СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять